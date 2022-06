Conti correnti bloccati: la decisione della banca fa tremare i correntisti. Sono loro che lanciano l’allarme: ecco cosa è successo

Risveglio amaro in questi giorni per moltissimi italiani che si sono visti bloccare dalla sera alla mattina i loro conti correnti. Nessuna operazione, dalla più semplice alla più macchinosa e nemmeno la possibilità di utilizzare i propri soldi.

Una situazione assurda che ha fatto andare su tutte le furie moltissimi correntisti che senza nessun preavviso sono stati privati dei servizi bancari ma anche della disponibilità monetaria. Stipendio ma anche risparmi, magari di una vita, inaccessibili.

Come è possibile tutto questo si chiedono gli utenti esigendo spiegazioni al più presto. La spiacevole vicenda riguarda una banca molto conosciuta. Adesso vi spieghiamo tutto.

Conti correnti bloccati: la motivazione è incredibile

Conti correnti bloccati e disponibilità monetaria inesistente. È questa la situazione nella quale si trovano da alcuni giorni moltissimi italiani. Una situazione allarmante per tutti coloro che non hanno accesso ai propri soldi e che pensavano di esserci affidati ad un istituto di credito serio.

HDblog ha raccolto tutte le segnalazioni dal web, tra forum e post di Facebook raccontando nel dettaglio l’accaduto: il conto completamente bloccato ed inaccessibile. Ma di che banca parliamo? N26, un istituto online molto popolare che si è visto costretto a chiudere diversi dei conti che gestisce.

Ma come è possibile una cosa del genere? Banca N26 ha spiegato che alcuni dei suoi conti sono stati chiusi per via delle normative europee contro il riciclaggio. C’era dunque qualcosa che non andava ma per gli utenti adesso è rimasto il grave disagio.

Difficoltà importanti non sono nuove però per la banca online. A marzo, infatti, N26 aveva ricevuto da parte della Banca d’Italia il divieto tassativo di accettare nuovi clienti proprio per il non rispetto delle norme antiriciclaggio.

Un avvertimento che è rimasto inascoltato e che ora ha avuto i risvolti nefasti. Così prima di ricevere pesanti sanzioni, l’istituto ha deciso di correre ai ripari, a discapito dei correntisti chiudendo, di punto in bianco, alcuni conti correnti.

Proprio per questo gli utenti disperati lanciano l’allarme. Si tratta di una pratica scorretta che li ha messi in seri guai.