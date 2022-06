L’inebriante posa in intimo di Valentina Ferragni rivela ai suoi fan un’abilità disarmante e nascosta. Il risultato è uno spettacolo indimenticabile.

La blogger e fashion designer, Valentina Ferragni, è come sempre al centro delle attenzioni per via dei suoi contenuti pubblicati in rete. Fra questi, il risultato di oggi, dopo esserci cimentata in un’attività che sembrerà inizialmente assai “difficile da mettere in pratica” agli occhi del suo pubblico, sarà poi definito senza tentennamenti “eccellente“.

La nata sotto il segno del Capricorno firma quotidianamente perle di lifestyle per il suo pubblico in continuo aumento. Stavolta, i fan dell’imprenditrice cremonese e sorella della Chiara nazionale, non riusciranno a resistere di fronte al suo inatteso spettacolo. Presentatosi ai loro occhi in “intima e travolgente” mise en place intima. “Dove l’hai imparato?“, chiederà pertanto con fare sospesa uno di loro.

“Dove l’hai imparato?” Valentina Ferragni statutaria in intimo rivela tutto il suo talento – FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI VALENTINA FERRAGNI, VAI SU SUCCESSIVO.