Emma Marrone sui social fa una dedica davvero speciale e sentita a una persona per lei fondamentale: il messaggio toccante

Come sempre, Emma Marrone si conferma una delle cantanti italiane di nuova generazione più amate dal pubblico. L’interprete pugliese deve il suo grande successo non soltanto alla sua bravura artistica, ma anche alla sua grande umanità e capacità di entrare in empatia con tutto ciò che la circonda.

Il suo timbro di voce è inconfondibile ed è entrato da tempo a far parte della storia della musica italiana, oltre a questo è il suo carattere a conquistare i fan. La 38enne è attivissima sui social, su Instagram può contare su oltre 5 milioni e mezzo di followers. E spesso condivide con gli ammiratori momenti particolari della sua vita, con la profondità che la contraddistingue.

L’ultimo post in particolare reca un messaggio speciale indirizzato a una persona davvero fondamentale. Forse la più importante della sua vita.

Emma Marrone, chi trova un’amica trova un tesoro: “Sempre fianco a fianco”

E’ infatti il giorno del compleanno della sua manager, Francesca Savini, nonché sua migliore amica. Le due sono inseparabili e quanto fosse profondo e stretto il loro rapporto, lo avevamo già apprezzato nuovamente qualche giorno fa, quando era stata la volta della cantante di compiere gli anni. In quell’occasione, sui social Francesca aveva condiviso immagini esilaranti come il momento della candelina sulla ‘torta’ (una semplice merendina) e le aveva dato come regalo un carrello della spesa.

Nel messaggio di Emma, che a corredo mette una foto di loro due insieme, si legge grande commozione, per una presenza imprescindibile nella sua vita: “Buon compleanno piccola Franci! Fianco a fianco. Guarderemo sempre nella stessa direzione. Ti auguro tutto il bene del mondo perché te lo meriti veramente. Che bello averti nella mia vita. Il regalo sei tu“.

Un momento condiviso con grande partecipazione da amici e ammiratori della cantante, che si uniscono in coro agli auguri per Francesca.

