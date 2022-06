Famila, la novità fino all’8 giugno: clienti senza parole

La nota catena di supermercati Famila ha lanciato una novità valida fino al prossimo otto giugno: tutti i clienti restano senza parole.

Questo momento storico è molto difficile per tutti gli italiani: dopo la crisi economica scatenata dalla pandemia di coronavirus, che ha messo in ginocchio innumerevoli settori, è arrivata la Guerra tra Russia e Ucraina che ha stravolto i valori e ha sconvolto le dinamiche dei mercati europei. Il tasso di inflazione sale sempre di più mentre si registrano prezzi sempre più alti non soltanto di beni e servizi, ma anche di prodotti alimentari.

Famila, per attirare i propri clienti, ha deciso di lanciare una novità assurda fino al prossimo otto giugno. La catena italiana di supermercati opera nella grande distribuzione dal 1984: nel nostro paese ci sono 257 punti vendita. Famila ha quattro formati diversi: ha market piccoli supermercati di quartiere (con una superficie inferiore ai 1.500 metri quadri), ha supermercati integrati (superficie ricompresa tra i 1.500 e i 2.000 metri quadri), ha Superstore (tra i 2.200 e i 3.500 metri quadri) e i punti vendita IperFamila ipermercati (superiori ai 3.500 metri quadri).

Famila, l’ultima novità sorprende tutti: valida fino all’8 giugno

La pagina Instagram di famila_nord ha sponsorizzato un post incredibile sui canali social, in particolare su Instagram. Stando a quanto si legge sul volantino, la catena ha scelto di offrire alcuni prodotti con uno sconto del 50%. Nella foto messa in allegato, c’è un bel sacchetto con tanti alimenti che volano al suo interno.

“Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti Famila. Scoprili tutti fino all’8 giugno”, si legge in descrizione. La novità lascia ovviamente i clienti senza parole: in questi momenti così bui e difficili, è sempre una gran cosa approfittare di sconti e di offerte. In questo particolare periodo dell’anno, tantissime catene stanno lanciando ottimi volantini: Famila non è stata quindi da meno.

