Forti precipitazioni in Brasile: almeno 79 morti e 56 scomparsi

L’improvvisa ondata di maltempo non ha risparmiato il Brasile. Il bollettino delle vittime tra morti e dispersi è drammatico.

Drammatico bilancio di vittime in Brasile a seguito delle forti precipitazioni che dallo scorso martedì (24 maggio) riversano sul territorio nazionale. Stando alle stime riportate dalla BBC Brasile, finora si contano almeno 79 morti; mentre sale a 56 il bilancio dell persone dichiarate scomparse.

La conferma arriva dal comunicato ufficiale del governo locale. Le violenti piogge, si legge nel documento, sono precipitate nella parte nord-orientale del Paese; nello specifico a Recife, capitale dello Stato del Pernambuco. Questo lunedì (30 maggio), sui social media il presidente Jair Bolsonaro ha confermato la sua visita nelle località colpite dalle alluvioni.

Forti piogge devastano il Brasile: ancora 56 dispersi

L’ultimo bollettino annunciato questa domenica (29 maggio) dal governo del Brasile non dà spazio a pensieri positivi: la violenta inondazione di martedì 24 maggio ha letteralmente distrutto il nord-est del Paese. A confermarlo sono i 79 decessi contati finora e i 56 dispersi. la regione di Recife, capitale del Pernambuco. Altrettanto complesse le attività di soccorso ed evacuazione: le operazioni hanno mobilitato all’incirca 1200 specialisti, coadiuvati via mare e via aerea da barche ed elisoccorsi. Le ricerche si sono estese fino a Jardim Monte Verde, località al confine tra Recife e Jaboatão dos Guararapes.

I danni non si limitano alle perdite umane. Frane lungo i pendii, fiumi straripati e grandi torrenti trasformati in violente ondate di fango. Recife attende nuove alluvioni, previste per tutta la settimana sebbene al momento non vi siano particolari avvisi di allerta meteo da parte delle autorità dell’Istituto Nazionale di Meteorologia INMET. L’emergenza, scattata nell’area tra sabato 28 e domenica 29 maggio, si traduce come alto pericolo di vita a causa di forti raffiche di vento e violente precipitazioni, con previsione di piogge superiori a 60mm all’ora o 100mm nell’arco di un’intera giornata.