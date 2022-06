Auto in fiamme dopo un terribile schianto, morti due italiani in Germania

Un terribile incidente che ha visto coinvolte due auto in un’autostrada tedesca. Le vittime dell’incidente sono due italiani.

Si tratterebbe di due italiani quelli coinvolti nell’incidente stradale in cui c’è stato uno schianto d’automobili. E’ accaduto a Enkreis, in Germania, quando uno dei guidatori di un veicolo ha perso completamente il controllo della vettura. L’auto che è finita contro un albero viaggiava nella Land del Baden-Wurttemberg.

(Pixabay)Sono due italiani quelli coinvolti nel terribile incidente d’auto sull’autostrada tedesca. Uno schianto che è avvenuto questa mattina ha visto l’automobilista della prima auto perdere completamente il controllo. I motivi non sono ancora chiari e la polizia stradale tedesca ha avviato delle indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. L’incidente vede coinvolti due uomini di origine italiana residenti da diversi anni nelle terre tedesche.

Auto in fiamme: Nicola Tarantino è la prima vittima identificata

Ancora non sono chiare le dinamiche dell’accaduto e le autorità tedesche sono sulle piste di possibili moventi che possano spiegare più chiaramente i fatti. Nell’auto coinvolta erano presenti due uomini. L’auto, una Mercedes Classe C viaggiava su una strada che i guidatori conoscevano da tempo. Infatti, i due italiani erano residenti già da anni nelle vicinanze, nella regione di Baden-Wurttemberg.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma in un agriturismo: muore bambino di soli 4 anni

La prima vittima identificata sarebbe Nicola Tarantino, come riporta Notizie.com, un 45 enne di origini pugliesi. Non si comprende il motivo per il quale l’italiano avrebbe completamente perso il controllo della sua autovettura per poi schiantarsi contro un albero a tutta velocità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carrefour mai così conveniente, code lunghissime fuori dagli store: “L’offerta scade a breve, fate presto”

Nicola Tarantino, italiano di Tuturano, in provincia di Brindisi viveva nella città di Illingen da diversi anni. Era conosciuto nella zona e apprezzato. Lì, aveva costruito una famiglia e aveva due figli. Con lui un altro uomo, di origini siciliane e dall’età di 30 anni circa del quale ancora non si conoscono l’identità e le generalità personali. I due viaggiatori sono morti sul colpo e per loro non c’è stato niente da fare. La polizia tedesca indaga sulle dinamiche dell’accaduto.