Levante commuove il web con una foto unica, insieme a lei c’è l’amore della sua vita di cui non può più fare a meno

Ha conquistato il pubblico con la sua musica, entrando in questo mondo in punta di piedi e lasciando il segno. Di una semplicità fuori dal comune, Levante mostra i suoi lati più intimi attraverso le sue canzoni.

Oltre ad essere un’artista, oggi è anche una compagna e una mamma meravigliosa. I fan la seguono sui social dove condivide molti momenti delle sue giornate, cercando di mantenere una certa privacy sulla sua vita privata.

Levante, il momento più bello della giornata – FOTO

Da qualche mese la sua vita è cambiata completamente, Levante è diventata mamma ed ora ha molte più responsabilità. La musica continua ad accompagnarla e sono tanti i progetti che vorrà realizzare nei prossimi anni.

Intanto però, si gode questo momento speciale con la sua famiglia e sui social condivide solo alcuni scatti insieme alla piccola Alma, commovendo il web.

“Un milione di volte mi sono detta che non avrei pubblicato troppe foto come queste.

Che questo profilo, per quanto racconti molto di me, doveva rimanere libero da questo genere di tenerezza. Non ce la faccio. – ha scritto sotto all’ultimo post – Alma mi commuove e mi spinge a gridare quanta gioia mi regala. Che cosa ci posso fare se mi rendi felice bambi mia? Sono fottutamente vulnerabile, ma non c’è sorpresa più grande della sua presenza nella mia vita. Ogni giorno”.

Levante nell’ultima foto pubblicata si mostra intenta a far mangiare sua figlia. Lo scatto non ha bisogno di descrizioni a parlare è lo sguardo della cantante e la gioia nei suoi occhi.

“Non si resiste all’amore” qualcuno ha commentato e poi ancora “Bellissime“, qualcun altro ha aggiunto: “Sei forte”. Per Levante è iniziata una nuova fase della sua vita che cercherà di vivere profondamente insieme alla sua famiglia e alla musica.