Lidl Apre il nuovo supermercato al posto di un luogo storico in città: si prevede l’ennesimo successo.

Secondo un recente sondaggio di Altroconsumo che ha visto coinvolti oltre 9.000 consumatori, vedrebbe Lidl nella top ten dei supermercati più apprezzati. Non è un caso quindi che il colosso tedesco continui ad espandersi sul nostro territorio, vantando tantissimi punti vendita dislocati da nord a sud, tanti anche presenti sulle isole.

Ad inserirlo della top ten il rapporto qualità/prezzo, il numero di casse presenti attive – importanti per smaltire le code per pagare – ed altre questioni inerenti all’igiene e la comodità che questa riesce ad offrire, intendendo per tale criterio la collocazione sul territorio, oltre al quantum di merce ivi presente.

Lidl apre un nuovo punto vendita: parte di un progetto ambizioso

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Non si resiste” Levante non riesce a trattenersi: ha cambiato vita per LEI – FOTO

Lidl nel corso negli anni ha molto puntato sulla visibilità, ponendo in essere delle azioni che si sono rivelate poi virali, come ad esempio le famose scarpe con tanto di calzini che sono andati letteralmente a ruba. Lidl sa come assecondare o stupire i suoi clienti: non è un caso che la sua pagina Instagram sia ricchissima di spunti interessanti, curata in ogni minimo dettaglio per la gioia ovviamente di chi li ha scelti.

Consigli su come preparare una particolare ricetta oppure giocando molto sulle campagna promozionali o premi. Ma nulla dice sulle possibili aperture e questo tuttavia è un dato che nonostante l’apparente silenzio è uscito sul web. A quanto pare infatti al più presto aprirà un punto vendita a Roma, precisamente in una zona storica.

Ci si riferisce infatti alla vecchia zona occupata dalla Giovannozzi Marmi – Tivoli – che sarebbe stata presa di mira dal colosso tedesco e che vorrebbe gettare lì le basi per un nuovo punto vendita. Questo andrebbe poi ad affiancare quello dello “Stradone”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Suor Cristina, dopo “The Voice” si è trasformata: ecco com’è e con chi si è sposata

Secondo i bene informati questa apertura fa parte di un progetto ancora più ambizioso. Prevede la costruzione parallelamente anche di parcheggi, fermate dell’autobus ed un’area verde in modo da accontentare i residenti della zona.