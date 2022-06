Marica Pellegrinelli abbracciata a un altro ma non è Eros, la FOTO scandalo

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti si sono lasciati e dopo due anni l’attrice torna a sorridere tra le braccia di un altro

Sono passati due anni da quando Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti hanno deciso di separarsi e intraprendere strade diverse. Il cantante si è dedicato interamente alla musica e alla sua famiglia, l’attrice, dopo un po’ di tempo da sola, sembra aver ritrovato l’amore.

Sui social, infatti, non perde occasione di postare foto insieme al suo nuovo fidanzato che ha appena compiuto trent’anni. La coppia si frequenta da qualche mese ma sono usciti allo scoperto soltanto adesso che la storia sembra seria.

Marica Pellegrinelli, oltre al fidanzato c’è qualcun altro – FOTO

L’attrice non ha mai smesso di inseguire i propri sogni, tra alti e bassi è sempre riuscita nel suo intento ed ora sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita.

Accanto a lei non c’è solo il suo fidanzato che non perde occasione di supportarla e sostenerla, ma anche la mascotte di casa: il gatto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Non si resiste” Levante non riesce a trattenersi: ha cambiato vita per LEI – FOTO

Sui social, infatti, Marica ha condiviso una foto insieme al suo amico con il quale trascorre molti momenti insieme e di cui non può fare a meno. Il piccolo fa parte della sua vita da sempre. L’animale ha festeggiato senza dubbio il compleanno del fidanzato della Pellegrinelli, visto che è parte integrante della famiglia.

In uno dei post che gli ha dedicato ha scritto: “Quanto amore dai nostri piccoli amici, mi basta stringerli per ritrovare quella serenità che in questo momento vacilla, avrò un weekend molto vicino ai miei affetti, grata per ogni attimo di pace e di salute”.

Anche i fan non possono fare a meno di chiedere notizie al riguardo, commentando storie e foto che ritraggono l’attrice con il gatto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Suor Cristina, dopo “The Voice” si è trasformata: ecco com’è e con chi si è sposata

Il pubblico poi vorrebbe rivedere in televisione l’artista. Non sappiamo quando ci sarà il grande ritorno, ma una cosa è certa: la carriera di Marica Pellegrinelli è appena iniziata e sono tanti i progetti professionali da realizzare. Siete pronti a seguirla nelle sue mille avventure?