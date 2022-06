Matilde Brandi condivide con i fan uno scatto mozzafiato, l’estate è arrivata e sui social spuntano le prime foto in bikini

Il “Grande Fratello Vip” è stata una rinascita per Matilde Brandi che dopo l’esperienza nel reality ha tirato fuori alcuni lati della sua personalità rimasti nascosti fino ad allora.

La showgirl ha conquistato milioni di fan che la seguono e sostengono in ogni situazione, sui social ha più di cinquecentomila follower con i quali condivide molti scatti strepitosi e alcuni momenti delle sue giornate, tra lavoro e tempo libero.

Matilde Brandi, che stacco di coscia: voto 10 – FOTO

Per Matilde Brandi l’estate è iniziata a gonfie vele e su Instagram non ha perso occasione di pubblicare la sua prima foto in bikini. All’età di cinquantatré anni sfoggia un fisico irresistibile e uno stacco di coscia che lascia tutti senza parole.

Lo scatto è stato fatto davanti al cancello di una casa a Fregene, probabilmente la sua, ed è già diventato virale. “L’estate è arrivata” ha scritto sotto al post che ha conquistato milioni di like e commenti da parte dei fan.

Tra i tanti si legge: “Wow Matilde la dea della bellezza, che bel costume”, qualcun altro ha aggiunto: “Stupenda, meravigliosa e bellissima”.

Il costume è nero e le mette in risalto le sue forme prorompenti che non passano inosservate. I capelli sono sciolti e il rossetto rosso non può mai mancare.

Ancora una volta la Brandi ha lasciato il segno. Con il pubblico è stato amore a prima vista, la showgirl fin dall’esordio si è fatta ammirare per il suo modo di fare, la sua solarità e allegria che la rendono unica e inimitabile.

Non ha vinto il “Grande fratello vip” ma per lei il reality è stato una rivincita sotto ogni punto di vista che le ha dato la possibilità di rimettersi in gioco e iniziare una nuova fase della sua vita. Oggi è pronta a realizzare tanti progetti e voi la seguirete?