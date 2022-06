“Superlativa” Melissa Satta fuori tutto: il vestito è trasparente – FOTO

Melissa Satta condivide con i fan la fine di un stagione televisiva strepitosa e sui social spuntano le foto dell’ultima puntata del programma di calcio

Prima velina a “Striscia la notizia”, poi showgirl e adesso presentatrice. Così Melissa Satta ha conquistato il pubblico che la segue da anni sia in televisione che sui social.

Su Instagram vanta di quasi cinque milioni di follower con i quali condivide molti momenti della sue giornate e la maggior parte sono scatti professionali. L’ultimo ne è un esempio, ecco come ha concluso la stagione lavorativa.

Melissa Satta, abito trasparente: irresistibile per l’ultima puntata – FOTO

Non è da tutti presentarsi a lavoro così. Melissa Satta può e nessuno ha potuto fare a meno di notare la sua bellezza. Per l’ultimo appuntamento della stagione calcistica a Sky, la conduttrice ha indossato un abitino bianco quasi trasparente. Alcune rifiniture hanno coperto le parti più intime, lasciando i fan a bocca aperta.

“Felice di aver concluso alla grande questa stagione calcistica! Un anno speciale, una avventura meravigliosa con dei compagni di viaggio speciali!!!! Grazie di tutto amici”. Ha scritto sotto al post diventato virale.

Il post ha conquistato una miriade di like e commenti, tra i tanti si legge: “Ma questo abito è bellissimo, ti sta una meraviglia” e poi ancora “Sei sempre superlativa”, qualcun altro ha aggiunto: “Un lavoro pazzesco con Melissa che unisce TV, calcio, moda e social “.

Ancora una volta la Satta ha lasciato il segno e dopo l’esperienza nel mondo del calcio, quale sarà il prossimo step?

Accanto a lei c’è sempre il suo bambino che la supporta e sostiene in ogni situazione. Maddox Prince Boateng è nato dalle nozze con il calciatore Kevin-Prince Boateng. I due sono stati insieme dal 2011 al 2020, per poi separarsi definitivamente. Non sappiamo se attualmente c’è qualcun altro nella sua vita, l’ex velina mantiene la privacy al riguardo.

