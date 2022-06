Nunzia De Girolamo, il pubblico dei social perde le parole di fronte alla foto: il davanzale è vietato ai deboli di cuore!

Crescono i consensi da parte del pubblico dei social per la splendida Nunzia De Girolamo. Quest’ultima, dopo aver definitivamente archiviato la carriera politica, ha deciso di gettarsi a capofitto all’interno del mondo televisivo, intraprendendo la strada della conduzione.

Una strada che le sta portando innumerevoli riconoscimenti, che sono il risultato del successo della trasmissione “Ciao Maschio”. Il format, giunto alla sua seconda edizione, è terminato solamente due settimane fa, lasciando migliaia di telespettatori orfani della professionalità e della bravura di Nunzia.

La presentatrice, tramite i social, non manca di tenersi in contatto con i suoi ammiratori, pubblicando scatti dalle mise sensualissime e accattivanti. Proprio sotto all’ultimo post condiviso dall’ex politica, gli utenti si sono letteralmente sbizzarriti: un décolleté così non si era mai visto prima!

“Splendore di donna”, Nunzia De Girolamo e il davanzale vietato ai deboli di cuore – FOTO

Per vedere la FOTO sconvolgente di Nunzia De Girolamo, vai su Successivo