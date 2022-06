Pelle Grassa? I rimedi fai da te per un risultato perfetto

La pelle grassa è spesso soggetta ad impurità ed eccesso di sebo, ma con semplici rimedi fai da te è possibile avere una pelle perfetta.

La pelle grassa è una caratteristica comune a molti giovani, spesso causata da sbalzi ormonali che producono un eccessiva quantità di sebo che rende la pelle più unta e soggetta ad infezioni. Infatti chi ha questo tipo di pelle tende ad avere un incarnato più grigiastro, acne, punti bianchi e brufoli.

Inoltre a causa del film di sebo, su questo tipo di pelle, è molto più difficile far aderire il make-up ma, nonostante tutto, un lato positivo c’è ovvero quello che nel tempo sarà meno soggetta alle rughe e agli inestetismi del viso, oltre ad essere più morbida ed elastica.

Le maschere fai da te come rimedi per una pelle perfetta

Le maschere fai da te sono l’ideale come rimedi naturali per rendere la pelle grassa più luminosa, fresca e capace di regolare la produzione di sebo grazie all’utilizzo di ingredienti specifici. Questi trattamenti hanno benefici sia nell’immediato che nel lungo periodo, vanno effettuati due tre volte alla settimana. Si possono applicare con le mani, con pennelli per il trucco o spatole, lontano dalla zona occhi e labbra, e il tempo di posa è di circa dieci quindici minuti.

Se desiderate un incarnato dal colorito più luminoso e fresco, con un effetto detergente profondo e tonificante, la maschera agli agrumi è l’ideale. Basterà procurarsi un gel d’aloe e versarlo in una piccola ciotola alla quale unire la buccia di un’arancia ben lavata e qualche goccia del suo succo, mescolate e applicate sul viso. Essendo un composto abbastanza liquido, bisogna applicare una maschera in tessuto o delle garze.

Per un effetto antibatterico che vi permetta di contrastare la produzione di sebo, la maschera alle erbe aromatiche è la soluzione perfetta. Gli ingredienti sono facilmente reperibili in erboristeria, e dunque occorre l’argilla verde ventilata e un infuso alle erbe. Dopo aver preparato mezza tazza di acqua bollente si versa un cucchiaio di erbe essiccate come: alloro, rosmarino, salvia, maggiorana. L’infuso una volta tiepido e filtrato, va unito all’argilla fino ad ottenere un composto omogeneo.

La maschera ai fiori è un tocca sana non solo perché regola la produzione di sebo ma ha anche proprietà emollienti e lenitive. Basterà realizzare un infuso con mezza tazza di acqua bollente in cui miscelare un mix di fiori: rosa o viola, fiori di camomilla, fiori di malva, violette e fiori di lavanda essiccati. Una volta tiepido andrà filtrato e unito all’argilla bianca. Creando un composto uniforme e senza grumi che vi permetterà di avere benefici nell’immediato.