È deceduto in ospedale, il bambino che ieri pomeriggio era caduto in una vasca biologica di un’azienda agricola di Portomaggiore (Ferrara).

Non ce l’ha fatta il bambino di 18 mesi che si trovava ricoverato in ospedale dopo essere finito in una vasca biologica. Il dramma ieri pomeriggio a Portomaggiore (Ferrara): il piccolo, secondo le prime informazioni, sarebbe salito sul coperchio della vasca che improvvisamente avrebbe ceduto.

La mamma si è immediatamente gettata all’interno per salvarlo, poi sono intervenuti i sanitari che hanno portato il bimbo in ospedale, dove purtroppo è spirato alcune ore dopo il tragico incidente. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

Il piccolo Tommaso Tosi è morto. Il bimbo, di appena un anno e mezzo, è deceduto nelle scorse all’ospedale di Cona, dove si trovava ricoverato da ieri pomeriggio, martedì 31 maggio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, come riporta la redazione di Tgcom24, Tommaso era andato, insieme ai genitori, a far visita ai nonni in un’azienda agricola di Portomaggiore, comune in provincia di Ferrara. Durante la visita, il bimbo sarebbe sfuggito all’attenzione dei familiari ed avrebbe raggiunto una vasca di acque reflue, interrata in una zona adiacente all’azienda. Il coperchio, sul quale sarebbe salito, avrebbe ceduto ed il piccolo è finito all’interno della vasca.

Accortisi di quanto accaduto, i familiari hanno lanciato l’allarme e la madre si sarebbe gettata nella vasca per mettere in salvo il piccolo. Nel frattempo, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al bimbo trasportandolo in ospedale, dove è arrivato in condizioni critiche ed è poi deceduto. Non ha riportato gravi conseguenze, invece, scrive Tgcom24, la madre.

Presso l’azienda sono arrivati anche i carabinieri che stanno conducendo le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ferrara, per appurare con certezza la dinamica del drammatico episodio. Da stabilire anche la proprietà della cisterna ed il suo stato di sicurezza.

