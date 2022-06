Nek. Il famosissimo cantante originario di Sassuolo sta per aggiungere una tacca inedita alla sua carriera. I fan pronti a essere sorpresi: non era mai successo prima

Era il 1992 quando un giovanissimo cantante si presentò al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “In te”. Stiamo parlando di Nek. Si classificò al terzo posto ma ciò gli garantì pochi anni dopo l’accesso alla categoria Big con “Laura non c’è”.

Il singolo fu un successo commerciale esplosivo che varcò i confini nostrani, decretando definitivamente l’ascesa della popolarità del cantautore. A distanza di tre decenni è ancora sulla cresta dell’onda e ha piazzato in classifica brani che rimangono delle pietre miliari del repertorio musicale nazionale: “Se io non avessi te”, “Sto con te”, “Se una regola c’è”, “Con un ma e con un se”, “Sei solo tu” (in duetto con Laura Pausini), “Parliamo al singolare”, “Sei grande”, ecc.

Nek: un’estate clamorosa alle porte. Cosa farà per la prima volta

“Prima volta per il sottoscritto, la responsabilità è tanta per una prima serata” – con queste parole il cantautore Nek ha annunciato il suo debutto nelle vesti di conduttore su Rai Due.

Dalla fine di giugno (precisamente da martedì 28), per la durata di quattro puntate, andrà in onda il programma “Dalla strada al palco”.

“Speriamo che andrà tutto bene, io ce la metterò tutta” – ha dichiarato in conferenza stampa. Ha poi confermato la notizia sul suo profilo Instagram per comunicarlo a tutti i suoi fan: “Sono onorato e felice per questa avventura televisiva… Ringrazio il direttore della Rai Coletta e tutte le persone che hanno lavorato perché tutto questo accadesse”.

Il format musicale nasce da un’idea di Carlo Conti (già presentatore su Rai Uno del talent show “The Band”) e si prefigge di consentire ad artisti sconosciuti che fino a ora hanno avuto occasione di esibirsi spontaneamente solo per strada, di approdare su un palco televisivo e raggiungere il vasto pubblico da casa.

Nek si è detto entusiasta di questa nuova avventura. Sarà interessante vederlo in questa nuova e inedita veste. Come da lui sottolineato, sarà un modo per “celebrare l’arte nelle sue forme espressive più diverse”.