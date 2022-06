Raoul Bova e Rocio: la verità sul loro rapporto. La confessione che racconta cosa è successo. La famiglia si allarga

Hanno fatto “scandalo” per poi mettere tutti a tacere con il loro amore. Raul Bova e Rocío Muñoz Morales oggi sono una delle coppie più belle dello spettacolo. Da dieci anni sono insieme, proprio da quei momenti in cui il bell’attore ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con la moglie Chiara Giordano.

Per loro è stato galeotto il set di “Immaturi – Il viaggio” durante il quale si sono conosciuti e innamorati. Nessun tradimento c’è stato però come Bova ha precisato in una vecchia intervista rifiutando l’etichetta dello stereotipo di uomo che si innamora di una donna più bella e più giovane.

A distanza di anni la coppia è tornata a lavorare insieme sul set. Lo avevano fatto per il chiacchieratissimo spot della Regione Calabria, ma dopo quella parentesi veloce, abbiamo visto Raul e Rocio fianco a fianco nella serie tv di Canale 5 “Giustizia per tutti”. C’è chi ha parlato di crisi tra i due ma non è affatto così. Ecco cosa ha detto la bella Rocio.

Raoul Bova e Rocio: la famiglia si allarga. Le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

La famiglia di Raoul Bova e Rocio Morales si allarga. Bebè in arrivo per la coppia? Nient’affatto. Per il momento non ci sarà nessun terzogenito ma comunque un nuovo ingresso che arricchisce la famiglia.

Lo ha raccontato proprio la bella attrice attraverso il suo profilo Instagram spiegando che in casa sono arrivati due cuccioli, cagnolini in cerca di famiglia di fronte ai quali non hanno saputo resistere, lei e la piccola Luna, e che per il momento hanno preso in pre-affido.

“Doveva essere solo un pomeriggio di volontariato insieme a mia figlia, per vedere da vicino, fare compagnia e portare in giro alcuni amici a quattro zampe che purtroppo non hanno una famiglia in questo momento” ha raccontato la compagna di Bova ma poi tutto si è trasformato stando a contatto con i cuccioli.

Luca e Rocio hanno incontrato Sancho e Petra, due fratellini, e per le due “è stato subito amore a prima vista, quindi siamo in preaffido” ha annunciato. Poi l’appello rivolto ai suoi follower in favore degli amici a quattro zampe: “Fate un gesto d’amore per voi e per loro, adottate. 🐶”.