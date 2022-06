Romina Power e la giornata da ricordare: prima le parole dolci, poi il colpo basso ad Al Bano FOTO

Romina Power e le parole dolcissime su Instagram per il suo grande amore. I ben attenti notano però la frecciatina per Al Bano

Romina Power non usa assiduamente i social ma quando lo fa riesce a captare sempre l’attenzione del suo pubblico, quello che nonostante tutti questi anni non l’ha mai dimenticata, anzi. Tutti non vedono l’ora di rivederla sul palco ed in tv.

È inevitabile l’accostamento con Al Bano soprattutto quando si parla di musica e concerti. I due come sappiamo sono tornati molte volte insieme a cantante e i loro fan sperano di vederli ancora. Sul fronte tv è stata la stessa Romina a dire che la vedremo presto su Rai 1 da Serena Bortone.

Per lei però oggi è una giornata molto particolare, la gioia è tanta che l’ha voluta condividere di buon’ora con tutto il suo pubblico social. Attenzione però ad un dettaglio.

Romina Power esclude Al Bano: che smacco

Si festeggia in casa Power-Carrisi oggi. E’ il compleanno della più giovane dei quattro figli che Albano e Romina hanno messo al mondo, Romina Junior. È stata proprio l’artista statunitense a celebrare questa mattina la figlia sui social con una dolce e intesa dedica.

“Dal primo momento in cui sei arrivata, sei sempre stata fonte di gioia e di amore. Buon compleanno tesoro mio 💝” ha scritto in inglese l’artista con una carrellata di foto che la immortalano affianco alla giovane che oggi vediamo come ospite fisso nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 condotta da Serena Bortone.

Foto di oggi e foto del passato, di quando Romina è appena nata, anche tra le braccia di Ylenia, quella figlia che dal cuore della mamma non esce mai. C’è però una cosa che balza all’occhio: l’artista ha scelto con attenzione gli scatti, in nessuno c’è Al Bano nonostante foto di famiglia degli anni più felici Romina ne possegga sicuramente tantissime.

Un modo per non alimentare gossip e chiacchiericci o solo una pura coincidenza quella di escludere l’ex marito? Anche se lei cerca di evitarlo c’è chi lo tira in ballo. Uno dei tanti follower dice infatti: “Buon compleanno a Romina. Albano e voi potete essere molto orgogliosi di vostra figlia. Auguro a tutti voi una splendida giornata!”.