Suor Cristina, dopo “The Voice” si è trasformata: ecco com’è e con chi si è sposata

Vi ricordate Suor Cristina, volto noto di The Voice Italy? Scopriamo insieme cosa fa oggi e come è diventata

Ha esordito nel 2012 quando per la prima volta si è esibita su una rete privata Gold TV. L’anno successivo ha partecipato al concorso canoro religioso Good News Festival a Roma, trasmesso da TV2000 e poi ha vinto il talent show “The Voice of Italy”, nella squadra del rapper J-Ax, ottenendo un successo strepitoso.

Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio lei, Suor Cristina devota a Dio e appassionata di musica. Con la vittoria del talent ha conquistato milioni di fan che oggi si chiedono che fine abbia fatto, dal momento che è sparita dal piccolo schermo.

Suor Cristina, cosa fa oggi e con chi vive

Suor Cristina è conosciuta anche in Francia e in Giappone e gli italiani se la ricordano anche come concorrente a “Ballando con le stelle” nel 2019. La sua ultima comparsa in tv risale al 2020, quando ha partecipato come ospite al programma “Guess My Age – Indovina l’età”.

Nonostante il successo, l’artista non ha mai abbandonato il suo grande amore. Dio e la fede in generale la accompagnano ovunque. Per tale motivo, dopo aver preso i voti, ha deciso di dedicarsi completamente alla chiesa affermando: “Mi sono sposata definitivamente con Dio, con più consapevolezza: sono passata un amore ancora più profondo…Ho dovuto purificare la parte della mia vita dedicata al canto e unirla le mie scelte religiose”.

Inoltre, qualche tempo fa a “Domenica In” aveva spiegato: “Per me cantare è un modo per evangelizzare, per comunicare agli altri che consacrare la vita a Cristo non significa morire e chiudersi, ma mettere i propri doni al servizio degli altri”.

E così continua a farlo ma in un’altra veste. Aiuta il prossimo, prega e si dà da fare affinché la comunità abbia tutto quello di cui ha bisogno. La televisione è stata una parentesi della sua vita che non dimenticherà mai.