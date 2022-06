“Un Posto al Sole”, un ritorno nella soap sconvolge tutti gli equilibri

Un Posto al Sole, nelle prossime puntate assisteremo ad un ritorno nella soap che sconvolgerà tutti gli equilibri di Palazzo Palladini…

Roberto Ferri ha cambiato idea e ha deciso di ospitare a casa Lara per il periodo della gravidanza, perché non ha intenzione di vivere di rimpianti come ha fatto con gli altri suoi figli che all’inizio non aveva mai voluto e con cui si è ritrovato poi costretto a recuperare i rapporti. Filippo lo ha aiutato a capire di non voler commettere lo stesso errore.

Così ora Lara e Roberto si stanno ritrovando in una fase di convivenza. Lara ovviamente spera di riuscire a conquistare Roberto durante il periodo della gravidanza, ma un ostacolo sta per arrivare: la figlia più piccola di Roberto. La piccola Cristina infatti tornerà a Napoli per passare le vacanze con il papà e qui si ritroverà a conoscere per la prima volta Lara.

Un Posto al Sole, Cristina torna a casa da papà Roberto

Cristina si ritroverà così una donna in casa di suo padre e se Lara sarà felice di questa conoscenza, perché potrà giocare a fare la famiglia felice con lei e con Roberto, da altra parte Cristina non sarà per niente contenta di passare del tempo insieme ad una estranea.

Intanto, ricordate cosa è successo l’ultima volta che Cristina è venuta a Napoli? Jimmy l’ha conosciuta e si è preso una sbandata per lei, ma purtroppo non è stato ricambiato. Tra di loro è rimasta solo una bella amicizia. Questa volta però, a distanza di un anno, le cose per i due potrebbero cambiare. Infatti, i due riprenderanno la loro amicizia ma questa volta Cristina con molte probabilità comincerà a provare un sentimento per lui.