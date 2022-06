“Uomini e Donne”, Isabella Ricci si è sposata: il look per le nozze fa sognare, “Che gambe, sembri una ragazzina” – FOTO

La coppia sabato scorso è convolata a nozze dopo un intenso rapporto vissuto fuori dal programma di Canale 5, i fan sono impazziti dopo aver visto le foto.

Tra i due è stato amore a prima vista a dimostrazione che questo sentimento non ha età. Isabella Ricci, ex modella che ha fatto impazzire fin da subito il parterre di “Uomini e Donne”, e Fabio Mantovani, si sono sposati proprio come avevano annunciato al centro dello studio poche settimane fa invitati da Maria De Filippi per dare la lieta novella ai vecchi compagni di viaggio.

Si sono conosciuti e piaciuti nonostante la diffidenza iniziale di Isabella di volersi concedere una seconda possibilità personale. Dopo una breve frequentazione in studio hanno scelto di andare via per proseguire la conoscenza in privato, fino all’annuncio tanto sperato da tutti.

Poche ore fa sono state anche pubblicate le prime foto dei novelli sposi, un particolare sull’abito della sposa ha però mandato tutti in estasi, ve ne siete accorti?

Isabella Ricci fa un tuffo nel passato, ha scelto un abito del suo vecchio guardaroba

Il matrimonio è avvenuto sabato 28 maggio a Pescantina, in provincia di Verona. Un momento davvero importante che ha trovato il sostengo di molti fan della coppia e dalla stessa Tina che ha scritto nel profilo Ig della dama: “Tantissimi auguri! Tanta felicità!”.

I commenti sono giunti a corredo delle prime foto ufficiali pubblicate dalla coppia in cui i novelli sposi si vedono in tutto il loro splendore mentre posano davanti il fotografo. Fabio indossa uno smoking nero con papillon e scarpe lucide, lei invece un abito di tulle multicolor sui toni del pastello con manica lunga e moltissimi jabot sul petto.

Non solo questo è tagliato in modo da avere una profonda coda con strascico nella parte retro, ma ha anche una gonna cortissima nella parte frontale che le ha scoperto le gambe lunghe e toniche in maniera davvero seducente.

Qualcuno le scrive tra i commenti “Che gambe! Sembri una ragazzina”, riassumendo il pensiero di molti fan increduli di fronte alla bellezza della donna. Un segreto legato all’abito, confessato dalla stessa Isabella, sta nel fatto che fa parte della vecchia collezione di reperti sartoriali custoditi nel suo armadio e che risale all’epoca in cui molto più giovane sfilava per le grandi case di moda.

Ha quindi dato una seconda vita non solo all’abito principesco ma anche ai ricordi che con questo sono tornati alla mente e per un giorno l’hanno fatta tornare una ragazzina piena di vita e spensieratezza.