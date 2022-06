Beatrice Borromeo, la sua ultima apparizione la ricorderemo tutti: motivo clamoroso

Il Grand Prix di Monaco è stato un vero e proprio fashion show in cui la principessa ha sfoggiato un abito meraviglioso firmato Dior.

Il rosso, con le sue sfumature, è il colore di tendenza della stagione in corso. Lo abbiamo visto sfilare in tutte le maggiori passerelle del mondo e neppure i reali si sono tirati indietro dallo sfoggiare abiti e giacche di queste tonalità così accese ed in linea con le temperature estive.

Non si è tirata indietro neppure la monegasca Beatrice Borromeo che si è presentata al Gran Prix di Monaco sfoggiando uno chemisier rosso rubino firmato Dior che è già una tendenza sul web a cui milioni di giovani donne, e non solo, attingeranno per prendere spunto nei prossimi mesi.

Analizziamo del dettaglio abito e accessori e capiamo come poter abbinare l’outfit con quello che abbiamo già nell’armadio.

Beatrice Borromeo detta le mode, avete visto il suo chemisier rosso rubino?

Non solo l’abito rosso a maniche corte e gonna svasata recava la firma del grande maestro, ma anche la borsetta a braccio rosa laccato e le scarpe a punta di vernice e laccio brandizzato sul tallone.

Anello, braccialetti e orecchini a cerchio d’oro di Buccellati e occhiali da sole rosso acceso di L.G.R. Diciamo che si tratta di un look decisamente dispendioso per il portafoglio di una donna dai più modesti investimenti, ma nel complesso l’uscita pubblica di pochi giorni fa e l’abbinamento dei dettagli preziosi ha classificato Beatrice ancora una volta icona di stile e uno delle giovani monegasche più stilose di sempre.

Per poter ricreare a casa nostra lo stesso stile, basterà arricchire uno chemisier di cotone o viscosa con una borsa Lady Dior (sui siti di vintage ce ne sono molte a prezzi più che abbordabili) e décolleté slingback nella palette dei nudi. Arricchite braccia, orecchie e polsi con mulini di ottone o in argento placcati oro, dal prezzo più modesto ma dal grande effetto scenico.