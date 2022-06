Cappa della cucina perfetta, usa questi due ingredienti naturali per un risultato impeccabile

È uno degli angoli più complicati da pulire della cucina, esiste però un trucco della nonna che permette di risolvere facilmente il problema. Da oggi non dovrai più preoccuparti.

La cucina è uno degli angoli della casa che più utilizziamo durante al giornata, ma anche di conseguenza quello che si sporca più facilmente.

Se il piano cottura ed il lavello sono pulibili in modo discretamente rapido, questo non accade invece per la cappa posta sopra il piano cottura in cui spesso si annidano muffa e unto dopo ogni preparazione, soprattutto quelle a lunga cottura.

Togliere il grasso è complicato non solo per la posizione rialzata della cappa ma anche per la serie di componenti che la formano e che devono essere staccate e poi rimontate con cura.

Esiste però un trucco della nonna che può fare davvero la differenza in questo genere di pulizie, una miscela di soli due ingredienti naturali che uniti insieme permettono un risultato impeccabile tutto da provare. Capiamo come realizzarla in casa.

Cappa della cucina sporca? Usa questo trucco per pulirla in modo facile e veloce

Gli esperti di economia domestica consigliano di svolgere questa operazione almeno 2/3 volte l’anno per evitare che lo sporco si annidi troppo in profondità e poi la pulizia diventi lunga e complicata.

Serve quindi smontare la cappa e togliere il filtro che trattiene le particelle di unto e la polvere, passando poi alla pulizia delle varie parti con una miscela naturale a base di acqua e bicarbonato di sodio.

Non solo dovete riempire il lavello di acqua calda e un tappo di bicarbonato dove andrete a lasciare in ammollo il filtro per mezzora.

Bagnate anche una spugnetta pulita nella soluzione e passate le varie parti incrostate della cappa. Infine asciugare il tutto con attenzione tramite un panno di cotone e rimontate le parti in modo che la cappa sarà pronta per essere utilizzata già da subito.