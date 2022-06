Ottimi consigli per schivare il caro benzina. Ecco una lista aggiornata di validi escamotage per risparmiare sulla spesa carburante.

Da metà febbraio del 2022 il prezzo del carburante nella penisola italiana continua ad essere in perenne ascesa. A tal proposito è stata stilata da alcuni esperti del settore una lista di utili consigli per far fronte quanto più possibile ai disagi legati al caro benzina.

Oltre ad alcuni rivenditori che sul territorio italiano potrebbero favorire una spesa meno ingente per l’acquisto della benzina, esistono infatti alcuni pratici escamotage che aiutano a raggiungere tale obiettivo.

Gli automobilisti possono metterli in pratica con il fine di evitare, senza troppi sforzi, un consumo eccessivo di carburante. È sufficiente seguire alla lettera alcuni di questi consigli.

Carburante, come risparmiare? Alcuni semplici consigli che ti rivoluzioneranno la giornata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carburante arriva il super bonus: ecco a chi è destinato e come prenderlo

Quando si è al volante i primi due consigli basilari sono quelli di evitare di tenere il motore acceso quando in sosta e di ridurre la velocità, per quanto possibile, del proprio veicolo.

Qualora non si fosse in possesso di un veicolo con la capacità di arrestare automaticamente il motore, è ugualmente possibile effettuare tale operazione manualmente.

Inoltre, riuscire a mantenere un andamento costante durante il tragitto, trattenendosi dall’impulso di eseguire accelerazioni brusche, resta difatti un ottima modalità per limitare il consumo di carburante e di danni al motore.

Ricordarsi di effettuare con la dovuta regolarità il tagliando della propria autovettura contribuisce ulteriormente a tenere sotto controllo alcune disfunzioni. Le quali, anche di minima natura, potrebbero interferire con il risparmio del carburante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caro benzina: quasi 2 euro al litro. “Nuovi interventi sulle accise”, interviene la sottosegretaria Economia Guerra

Infine, per agevolare la ricerca di quelli che sono i distributori più vicini a noi e con prezzi maggiormente accessibili, si può considerare l’opzione di scaricare un’applicazione appositamente dedicata a tale ricerca. Ad esempio, fra le più quotate, esiste “Prezzi Benzina“. Quest’app è disponibile sia per dispositivi iOS che dispositivi Android.