Carlotta Mantovan, amore sconfinato con la gioia della “mia vita”: non poteva chiedere di meglio – FOTO

Carlotta Mantovan esce allo scoperto sui social, nel giorno della “Repubblica”, con l’amore della sua vita: dopo Frizzi, il paradiso davanti…

Ex modella e giornalista, meglio conosciuta nel mondo dello spettacolo come la più grande gioia di vita del nobile presentatore, Fabrizio Frizzi è riuscita finalmente ad esaudire i suoi sogni, dopo le sofferenze patite per la grave perdita del marito.

Possiamo dire a tutti gli effetti che Carlotta Mantovan è una donna rigenerata a tutti gli effetti, quando tutto sembrava ormai perso tra le grinfie degli incubi e le sofferenze più atroci.

La forza di amare e il bene devoluto alla figlia, Stella hanno rappresentato le ragioni grazie alle quali è stato possibile ritrovare l’equilibrio interiore.

In occasione della festa del 2 Giugno della “Repubblica Italiana“, Carlotta ha scelto di condividere i momenti di una giornata di relax con ciò che la rende ogni giorno felice e spensierata

Carlotta Mantovan, davanti a lei il dopo Frizzi: “la gioia di vivere ho incontrato” – FOTO

Sulle note traslate in positivo di una delle opere letterarie passate alla storia di Eugenio Montale, l’ex giornalista Carlotta Mantovan è riuscita a trascorrere l’ennesimo momento di relax e spensieratezza.

Un momento che con il passare dei giorni le sta facendo mettere da parte, tutto il dolore provato per la perdita del marito.

Insomma per Carlotta non possono essere altro che i giorni migliori mai trascorsi prima nel periodo post Frizzi. Come se non bastasse, l’ex modella di Mestre difficilmente condivide solo con se stessa questi momenti assai speciali.

In un immenso paesaggio naturalistico tra il verde dei prati e il cielo parzialmente terso, ma mai minaccioso, la vedova Frizzi ha scelto di fare una rilassante passeggiata in sella al suo cavallo.

Proprio il quadrupede rappresenta per lei, insieme alla figlia, Stella la ragione per tornare a sorridere alla vita e sperare in un futuro migliore.