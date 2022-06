Carrefour, gli sconti di cui nessuno era a conoscenza: la spesa degli italiani è destinata a subire un’incredibile rivoluzione

Non è un caso se la solida azienda Carrefour rappresenta il quarto maggior gruppo al mondo nell’ambito della grande distribuzione organizzata. Sono molteplici i punti vendita che il marchio – nato ad Annecy nel lontano 1959 – ha inaugurato in Italia.

Ad eccezione di pochissime regioni, la catena ha infatti aperto numerosi store dislocati in tutto il territorio del Bel Paese, nella triplice formula di Carrefour Iper, Carrefour Market e Carrefour Express. I clienti, attirati dalle promozioni e dagli sconti messi a disposizione dall’azienda, non mancano di confermare il loro gradimento.

In aggiunta, nelle ultime ore è emersa un’opportunità irrinunciabile che la catena ha deciso di offrire a tutti coloro che effettuano la loro spesa online. Gli acquirenti, dopo averlo scoperto, non riusciranno più a farne a meno.

Carrefour, gli sconti di cui nessuno era a conoscenza: arriva la rivoluzione per la tua spesa quotidiana

I clienti abituali di Carrefour, settimanalmente, possono usufruire di una serie di sconti imperdibili sponsorizzati attraverso il volantino. Come se non bastasse, l’azienda francese – che da oltre sessant’anni è leader nel settore della distribuzione alimentare – ha recentemente pensato di soddisfare le esigenze di tutti coloro che effettuano i loro acquisti da casa.

All’interno del sito web ufficiale della catena, in particolare sotto la voce “Promozioni”, i clienti possono prendere visione di una delle ultime iniziative di Carrefour: lo “Sconto ritiro in negozio”. Nello specifico, si tratta della possibilità per i compratori di ordinare gli articoli desiderati online, che verranno poi prelevati dagli stessi nel punto vendita più vicino.

Una volta giunti presso lo store, i clienti potranno ritirare la loro spesa e beneficiare di un imperdibile sconto pari a 10€ – a fronte di una spesa minima di 85€ -. Basterà inserire il codice sconto “spring” per poter avere accesso a questa agevolazione letteralmente imperdibile.

Tutti coloro che intendono approfittare di questa promozione devono tuttavia affrettarsi. La possibilità di beneficiare dell’incredibile sconto, infatti, scadrà nella giornata di domenica 5 giugno.