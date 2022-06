Chanel Totti, chi è il suo fidanzato e come ha reagito papà Francesco

Chanel Totti è fidanzata? La secondogenita di mamma Ilary e papà Francesco è uscita allo scoperto, chi è il fortunato?

Francesco e Ilary da anni formano una delle coppie più amate e seguite dal pubblico italiano che con la loro bellezza, genuinità e semplicità hanno conquistato la stima e l’affetto di tutti.

Si sono conosciuti venti anni fa e da lì non si sono più lasciati. Tra alti e bassi hanno formato una famiglia unica ed hanno messo al mondo tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. La secondogenita ha da poco compiuto quindici anni e a quanto pare ha un fidanzatino. Come avrà reagito il Capitano a questa notizia?

Chanel Totti fidanzata, la reazione della famiglia

Chanel è ormai un’adolescente ed ha la sua cerchia di amici e di conoscenze. Secondo quanto si legge sul web, ha già avuto molti fidanzatini e ragazzi che le hanno fatto la corte.

A parlarne è stata mamma Ilary che in un’intervista riportata da Il Corriere della Città ha spiegato come reagisce ogni volta papà Francesco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Altro che William e Harry! Il vero scandalo ha colpito la famiglia reale spagnola. Non si parla d’altro

La conduttrice ha raccontato: “Francesco lo sa, ma noi non diamo troppa importanza a queste cose. Chanel si fidanza e si lascia”. Il pubblico, però, non sembra pensarla allo stesso modo, vista la reazione del Capitano quando Pio e Amedeo, in una puntata di “Felicissima Sera” dove era ospite, gli hanno chiesto cosa farebbe se sua figlia si presentasse a casa con un fidanzato, in particolare con Achille Lauro.

“Eh…vado in cucina”, ha risposto l’ex calciatore e uno dei due presentatori ha chiesto: “A prendere cosa?”. E ancora Totti: “Non lo so”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ma sei pazzesca!” Miriam Leone, il primo piano lascia senza parole: fuoriesce il décolleté e il web sogna – FOTO

Anche in quell’occasione Francesco Totti ha tirato fuori il meglio di sé. La sua semplicità e naturalezza non mancano mai e il pubblico non può fare a meno che seguirlo e divertirsi con lui e tutta la sua famiglia.