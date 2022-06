Chanel Totti, nel video c’è qualcuno di speciale accanto alla 15enne: cosa ne penseranno i genitori Ilary Blasi e Francesco Totti?

La secondogenita di casa Blasi-Totti continua ad ipnotizzare migliaia di fan attraverso le sue pubblicazioni su TikTok. Come moltissimi utenti hanno avuto modo di constatare, la giovane ama realizzare le sue clip con canzoni neomelodiche in sottofondo.

Rarissimi, all’opposto, sono invece i video che la ritraggono accanto ai suoi genitori, che la 15enne preferisce tenere lontani dall’universo dei social, nell’ambito del quale Chanel è una vera e propria celebrità.

La giovane, infatti, ha ben due profili ufficiali all’interno della piattaforma di TikTok, dove non manca di pubblicare video a dir poco clamorosi. In uno degli ultimi, postato solamente un giorno fa, la secondogenita di Ilary e Francesco sorride spensierata accanto a qualcuno di davvero speciale. Quasi nessuno si era accorto della sua presenza…

Chanel Totti, nel VIDEO con lei c’è qualcuno di speciale: in pochi lo avevano notato…

Differentemente dal solito, il singolo che accompagna l’ultima pubblicazione di Chanel Totti su TikTok è “El Perdon“, interpretato da Nicky Jam ed Enrique Iglesias. Le sonorità reggaeton, al pari di quelle neomelodiche, sembrano davvero trasportare la 15enne, che nella clip si muove con sicurezza lasciandosi guidare dalla musica.

Ad un certo punto, proprio in quella che sembra essere la sua camera da letto, è spuntata fuori una persona davvero improbabile. I fan, stregati dalla figlia di Ilary e Francesco, non si sono minimamente accorti della seconda presenza nella stanza, che fino a quel momento era rimasta nell’ombra.

All’ottavo secondo dall’inizio della clip, nello specifico, la 15enne inquadra una delle sue più care amiche, spesso presente all’interno dei video pubblicati dalla giovane sui social. Le due, con ogni probabilità, si stavano preparando per uscire insieme, ma non prima di essersi concesse un nuovo “tiktok” da dare in pasto agli utenti.

Chanel, a quanto sembra, è circondata dall’affetto di molti amici che non la lasciano sola nemmeno per un istante. Un fatto che, senza ombra di dubbio, non manca di far felici i suoi stessi genitori, che per la figlia vorrebbero soltanto il meglio.