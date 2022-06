Un punto vendita di Conad è a rischio chiusura. I lavoratori insorgono, accade l’inaspettato: retroscena clamoroso.

Ansia e preoccupazione alle stelle. Questi i sentimenti vissuti tra le mura di un punto vendita Conad, a seguito di un epilogo inaspettato che ha portato alla minaccia della chiusura dei battenti.

Una svolta nefasta che ha gettato nello sconforto i suoi 16 dipendenti che potrebbero così vedere stravolta la loro vita: la saracinesca di questo punto vendita rischia di calare per sempre.

Si tratta di uno dei tanti supermercati dalla grande insegna, onnipresente in Italia, scelta dai consumatori per i rapporto qualità prezzo conveniente dei suoi prodotti. Società cooperativa della grande distribuzione, avente sede a Bologna, è formata da 6 cooperative di dettaglianti e opera per tutto lo stivale.

Conad a rischio chiusura: cosa sta succedendo

Il Conad in questione a rischio chiusura si trova a Casatenovo, in provincia di Lecco. Sono 16 i lavoratori al suo interno: se hanno vissuto giorni difficili, hanno tirato un sospiro di sollievo in quanto la minaccia di eliminazione del punto vendita è stata per ora scongiurata, almeno sino alla fine del 2022.

In questi mesi i proprietari della società La Spertina, appartenente al gruppo del marchio, tenteranno di dare un nuovo corso al punto vendita per salvarne le sorti. Per evitare che chiuda per sempre i dipendenti hanno fatto qualcosa di inaspettato: hanno rinunciato a parte dello stipendio.

“Dopo una serie di controproposte per convincere i responsabili di Conad a non abbandonare il supermercato, è stata sottoscritta la proroga dell’affitto fino al 31 dicembre, prevedendo il mantenimento dei livelli occupazionali, sebbene a fronte di un “necessario” contenimento dei costi, anche del lavoro”, le rivelazioni dei rappresentanti sindacali.

Oltre a ridurre gli stipendi, si sono rimodulati gli orari dei lavoratori, rivedendo la gestione complessiva.

L’affitto intanto è prorogato fino alla fine del 2022, sperando che nei prossimi mesi la situazione si risollevi, portando a una nuova fase per il supermercato in forte difficoltà. Non manca l’appello da parte dei sindacalisti nei confronti dei cittadini chiedendo loro di fare la spesa presso il punto vendita.