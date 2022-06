Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi fans: nel giro di poco, ha fatto record di likes

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo e della televisione. La sua carriera è cominciata quando era davvero giovanissima, con la sua caparbia e la sua determinazione è riuscita ad arrivare dove tante altre della sua età all’epoca potevano soltanto sognare. Pur essendo molto legata alla sua famiglia si fece coraggio e lasciò la sua amata Calabria, per cercare fortuna nella Capitale.

Elisabetta per tanti anni è stata vittima di pregiudizi, a causa della sua lunga storia d’amore con il noto imprenditore Flavio Briatore. Vedendo lei così giovane, fu semplice per tutti darle della arrampicatrice sociale, ma la verità è che lei è stata davvero innamorata e negli anni lo ha dimostrato. Anche se non stanno più insieme, lei e Flavio si sono fatti il regalo più bello di tutti: un figlio. Nathan Falco Briatore.

Elisabetta Gregoraci, foto in bikini e via: sembra una ragazzina

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Altro che William e Harry! Il vero scandalo ha colpito la famiglia reale spagnola. Non si parla d’altro

Elisabetta negli anni ha imparato a farsi conoscere, ma è quando ha partecipato al Grande Fratello Vip che a gran sorpresa, è arrivata la vera svolta.

Infatti, Elisabetta, nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di raccontare la sua storia e qui tutti hanno scoperto che dietro a quel personaggio c’è sempre stata una persona forte ma allo stesso tempo fragile, con le sue paure e le tante delusioni e i dolori che la vita ha deciso di riservarle.

Oggi è una donna felice e realizzata, ha tantissimi fans che la supportano e tantissime persone attorno che le vogliono bene. Dopo mesi intensi di lavoro, Elisabetta adesso si sta godendo l’arrivo dell’estate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lidl, tornano i due gusti tanto amati: “Ora starete freschi” – FOTO

Sui social, ha pubblicato una foto che ha conquistato tutti. In bikini e con un paio di pantaloni a tema floreale, è riuscita a fare breccia nei cuori dei suoi tanti fans.