L’inizio di stagione per Chiara Ferragni non è mai stato così da brividi. L’inquadratura travolge la rete in pochi istanti e diventa virale.

“È vero“, c’era forse da aspettarselo. Ma “adesso è ufficialmente iniziata l’estate…” per Chiara Ferragni. Eppure, confesserà qualcuno alla visione del suo ultimo travolgente scatto: “noi non siamo ancora pronti“.

Sotto mentite spoglie per la firma di Jean Paul Gaultier, in nero incontenibile, l’imprenditrice cremonese di fama internazionale aveva rapito i suoi milioni di follower con “magiche pose” a bordo di un’autovettura soltanto quattro giorni fa. A seguire le ultime perle della nuova collezione del suo brand avevano irresistibilmente contribuito ad attirare l’attenzione di ciascuna delle amanti dei suoi outfit color pastello.

Ieri, in diretta dalla sua cara Milano, la trentacinquenne si è invece esibita per una colazione deliziosa in top Miu Miu color del cielo, dimostrandosi “stupenda” agli occhi dei suoi seguaci. Svelata adesso la novità.

“Non eravamo pronti”, Chiara Ferragni, l’inquadratura di schiena è rovente: posteriore da brividi – FOTO

