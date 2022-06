Eros Ramazzotti, la FOTO che ha lasciato di sasso migliaia di fan: “c’è qualcosa…”

Eros Ramazzotti ha lasciato senza fiato mostrando una foto inaspettata: cosa sta succedendo. Inaspettato retroscena.

Talento innato per la musica, timbro unico, carriera costellata di successi. Eros Ramazzotti è diventato conosciuto per le sue hit di successo con cui ha scalato le classifiche nel tempo, conquistando intere generazioni.

Classe 1963, di Roma, ha costruito dagli anni Ottanta a oggi una carriera incredibile: è diventato uno dei cantati più amati in Italia, affermandosi anche sulla scena internazionale.

Finito al centro spesso delle cronache rosa per le sue storia d’amore, prima con Michelle Hunziker, con ha dato alla luce Aurora, poi con Marica Pellegrini, con cui ha avuto i figli Raffaella e Gabrio, relazioni destinate a declinare.

Nonostante la sua separazione con Marica, i due sono rimasti in ottimi rapporti, come anche nel caso di Michelle, tanto che di recente l’artista romano ha lasciato un cuore e un dolce commento sotto una foto social dell’ex insieme alla sua nuova fiamma, il produttore William Djoko.

Oltre a tutto questo, Eros non smette di stupire con i suoi contenuti social, è seguitissimo, in particolare su Instagram dove conta un profilo da ben 1,7 milioni di follower.

Eros Ramazzotti: la FOTO inaspettata

“C’è qualcosa nell’aria”, queste le parole apparse nell’ultimo scatto condiviso da Eros Ramazzotti nelle stories di Instagram.

Parole che fanno presagire una novità in arrivo nella vita artistica dell’amato cantante, gettando i suoi tanti fan nel delirio. Il commento è accompagnato da uno scatto in cui è ritratto girato di schiena. La stories ha incuriosito molto il pubblico, intrepido nello scoprire cosa sta succedendo.

La certezza che a settembre è prevista l’uscita del suo decimo album, e di seguito sono in programma ben dieci concerti previsti per 5 Arene del Bel Paese.

“World Tour Première”, il titolo del tour molto atteso con cui il cantante ritorna a esibirsi. Bisogna solo aspettare la fine dell’estate per poter assaporare i live, in cui Eros non smette mai di stupire i suoi innumerevoli fan.