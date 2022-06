Esselunga, c’è il conto alla rovescia: “E’ incredibile e ci piace”. I clienti esultano, ecco per cosa

Esselunga ha lasciato milioni di consumatori senza parole, la notizia inaspettata spiazza tutti ed il motivo è incredibile; ecco cosa succede.

Il colosso Esselunga, leader tra i leader nella grande distribuzione alimentare, ha deciso di rifarlo e questa volta la notizia ha scombussolato gli animi dei clienti. L’azienda nasce in America, nel 1957, sotto il nome di Supermarkets Italiani S.p.A., una serie di vicissitudini hanno fatto sì che il marchio diventasse al 100% italiano solo dopo alcuni anni. Attualmente Esselunga è presente sul territorio italiano e all’estero.

Sono milioni gli store Esselunga, il punto di forza è senza dubbio il rapporto qualità prezzo. Nel 2017, l’azienda ha fatturato 7,7 miliardi di euro, un vero fiore all’occhiello per l’Italia e la grande distribuzione organizzata. Il supermercato non smette di stupire i suoi clienti, questa volta la novità è davvero incredibile.

Esselunga aprirà proprio lì, i clienti esultano per la novità

Esselunga ha deciso di aprire un nuovo punto vendita a Grosseto, il supermercato sarà ubicato nell’area dell’ex Baroncini lungo via Aurelia Nord, nello specifico in via Bezzecca. Al momento circolano diverse indiscrezioni ufficiose, ma la fama ha preceduto le trattative con il Comune per il passaggio di proprietà del terreno da utilizzare per la nuova struttura.

Naturalmente ci sono alcuni aspetti burocratici da chiarire in merito alla superficie occupata, che per il Comune di Grosseto è pari a 1.499 metri quadri, ragion per cui ci sarebbe lo spazio solo per il punto vendita e non per il magazzino. Inoltre c’è anche da chiarire l’aspetto parcheggio, il punto scelto da Esselunga è molto trafficato e sarebbe un problema per i clienti poter sostare in santa pace.

Naturalmente, il Comune ed i vertici di Esselunga, sono già a lavoro per definire questi due punti cruciali.

Ad ogni modo in città non si parla d’altro, avere un punto vendita Esselunga è un vantaggio per numerosi consumatori che potranno acquistare tanti prodotti di qualità a prezzi davvero vantaggiosi. Questa è una grande opportunità anche per il territorio in quanto moltissime persone del posto potranno essere occupate come dipendenti nel nuovo supermercato.