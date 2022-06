Giubileo, cosa faranno Harry, Meghan e William? La verità sconvolge la Regina

Al via nel Regno Unito le celebrazioni per il Giubileo di Platino della sovrana, un modo per omaggiarla e riunire tutta la Royal Family. O quasi.

Se oggi in Italia di festeggia la Festa della Repubblica, nel Regno Unito invece festa grande per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, il cui regno è il terzo più longevo della storia del Paese con 70 anni all’attivo.

Il grande evento alla sovrana dura dal 2 al 5 giugno, poi proseguirà con numerosi altri eventi fino alla fine dell’anno. Elisabetta quest’anno celebra il quarto Giubileo, dopo quello d’Argento nel 1977, quello d’oro nel 2002 e quello di Diamante nel 2012.

Ogni volta si assiste alla grande parata sull’Horse Guards Parade con soldati in uniforme, cavalli e bande musicali. Un’occasione propizia anche per accogliere a corte anche tutti i membri della Royal Family e appianare i rapporti familiari, o quasi.

Per quest’anno infatti ci sono importanti novità in ballo, non solo per quanto riguarda la presenza della Regina ma anche di molti altri componenti “reali”.

Regina Elisabetta, un giorno del Giubileo particolare: grandi assenti a Corte

Per la prima volta nella storia la Regina non sarà presente alla parata in sella al suo cavallo come ci aveva abituato nelle passate occasioni ufficiali. Al suo posto il principe Carlo, Camilla e la principessa Anna che faranno le veci di Sua Maestà.

Dopo la parata del Trooping the Colour, la Royal Family (compresa Elisabetta) si mostrerà come sempre al balcone di Buckingham Palace per il saluto di rito ma non ci saranno alcuni membri della famiglia.

Assenti il principe Andrea, privato di ogni titolo dopo lo scandalo che lo ha colpito, Harry e Meghan che sono giunti pochi giorni fa a Frogmore Cottage, nel parco del castello di Windsor.

La coppia si trova lì con i figli Archie e Lilibet ma da quello che hanno svelato i tabloid inglesi non saranno presenti alla parata e incontreranno la famiglia solo in separata sede. Sarà un’occasione di riconciliazione quindi? In molti lo sperano per il bene del Regno e una maggiore serenità interna alla famiglia.