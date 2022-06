Ilary Blasi, arriva la prima FOTO in costume: la moglie di Totti è sublime dalla testa ai piedi

Ilary Blasi, arriva la prima foto in costume della favolosa conduttrice: la moglie di Totti è sublime dalla testa ai piedi!

La conduttrice più chiacchierata di Canale Cinque sta approfittando di questo giorno di pausa per godersi del tempo prezioso in compagnia dei suoi figli. Come testimoniano le recenti Instagram stories che la Blasi ha da poco postato, quasi tutta la famiglia Totti si starebbe rilassando in piscina.

Ilary, nello specifico, ha postato una foto raffigurante suo figlio maggiore Cristian e la terzogenita Isabel, che sembrano divertirsi parecchio insieme. All’appello mancherebbe proprio la secondogenita Chanel, che con ogni probabilità ha scelto di trascorrere questa giornata in compagnia delle amiche.

Ad aver impressionato migliaia di followers, tuttavia, è stata proprio la favolosa conduttrice. La moglie di Totti ha infatti pubblicato la prima, sensualissima foto in bikini della stagione, esibendo un fisico che definire spaziale è davvero riduttivo. Non potete perdervela!

