Letizia di Spagna lascia Palazzo: si sposta senza Felipe, motivo clamoroso

Letizia di Spagna è finita al centro del mirino per un viaggio inaspettato dove del Re Felipe non c’è l’ombra. Tutta sola ha lasciato Palazzo, cosa sta succedendo.

Valigia alla mano, Letizia di Spagna ha salutato Palazzo della Zarzuela tutta sola. Niente traccia del marito Felipe, rimasto tra le stanze della dimora reale. Sposati dal 2015, la coppia ha festeggiato 18 anni di matrimonio pochi giorni fa: un traguardo minato tuttavia del ritorno del suocero, il Re Juan Carlos, in esilio da due anni negli Emirati Arabi.

Una toccata e fuga che tuttavia ha portato scompiglio nella famiglia reale spagnola, tanto che dopo il pranzo di reunion con il suocero, Letizia si è preso un momento di fermo, restando per qualche giorno lontana dai riflettori.

Ma torna ad attirare l’attenzione per un viaggio che l’ha vista salutare Madrid senza il marito. Un viaggio in direzione Mauritania, meta in Africa Occidentale: il motivo di questa partenza è clamoroso.

Letizia di Spagna: saluta l’Europa, motivo clamoroso

La Regina Consorte di Spagna nei panni di Lady Diana. Come la Principessa del popolo, anche Letizia si è lanciata in un viaggio a scopo umanitario, partendo per una missione alla volta di Mauritania.

Si tratta di un tour per questo luogo dell’Africa in cui è impegnata per una serie di giorni nell’obiettivo di conoscere il lavoro svolto dalla Cooperazione spagnola per dare supporto in diversi ambiti tra cui salute, sicurezza alimentare, uguaglianza di genere.

L’ex giornalista si sta occupando della missione da sola e per l’occasione ha scelto un look che sembra ispirarsi allo stile della Spencer. L’outfit ricorda quello che aveva sfoggiato ad Angola, nell’ambito nel suo viaggio realizzato per la campagna anti-mine.

Indosso un completo maglia pantaloni bianco, la Ortiz ha reso più sportivo il tutto con un giubbotto smanicato sui toni del rosso. Con l’outfit chic e casual ha dato al via il suo viaggio, approdando nella capitale in cui è stata accolta dalla First Lady della Mauritania, Mariem Fadel Dah.