“Non si riesce a far la coda” Lidl, delirio in cassa per prodotto che ti cambia la vita

La catena di supermercati tedesca ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto incredibile che sta già facendo impazzire i consumatori. Impossibile non averlo.

Non bastava il lancio della nuova linea di abbigliamento loungwear e intimo firmato Esmara e Livergy prodotti con un’alga marina trasformata nella fibra Seacell, completamente biodegradabile e ad emissioni zero.

La catena di supermercati tedeschi ha da poco inserito nel catalogo anche un altro prodotto che sta facendo impazzire i consumatori per qualità-prezzo impareggiabile rispetto ad altri prodotti similari in commercio.

Nella classifica degli store in Italia è sempre al primo posto per il tipo di offerta inserita in catalogo, eccellenza delle materie prime e servizio encomiabile. Questo ultimo prodotto però fa fare a Lidl quel salto di qualità che lo catapulta nell’olimpo dei migliori supermercati in assoluto. Vediamo di che si tratta.

Lidl punta tutto sui prodotti per il bagno, Altroconsumo dà il punteggio più alto

Quando si tratta di stilare classifiche l’unico ente nazionale che può dirigere i giochi del settore è Altroconsumo che stavolta ha redatto una lista dei migliori store per vendita di prodotti per l’igiene del bagno.

Non poteva mancare neppure Lidl che si è aggiudicato il primo gradino del podio con il W5 di LIDL brillante anticalcare, ottimo contro incrostazioni e sporco ostinato e venduto al prezzo medio di 1,75 euro.

Il suddetto prodotto ha ottenuto una votazione di 75 punti sbaragliando la concorrenza di altri sedici prodotti valutati. Altroconsumo si è basato su una serie di parametri standard con cui ha giudicato tutti gli anticalcari presi in esame:

Non solo l’efficacia del risultato promesso (4 stelle su 5), la velocità e facilità di utilizzo, il profumo non invadente, la salubrità per le mani e la pelle.

Ma anche il rispetto dei requisiti di Legge previsti per la sicurezza umana (sono infatti presenti varie indicazioni che riportano di prestare massima avvertenza per occhi, naso e bocca. 3 stelle su 5), gli ingredienti usati (etichettatura 4 stelle su 5), l’imballaggio ed il rispetto delle norme ambientali (4 stelle su 5).