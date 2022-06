Lidl, tornano i due gusti tanto amati: “Ora starete freschi” – FOTO

Lidl. La stagione estiva è alle porte e la famosissima catena edesca di supermercati sorprende la propria clientela con una serie di prodotti super gustosi per fronteggiare la calura

Altroconsumo è un’associazione che tutela i consumatori e diffonde sempre informazioni interessanti sui punti vendita, marchi e sui prodotti che siamo soliti acquistare, mettendoci in guardia in caso di eventuali magagne.

Gelato al cocco Vitasia (Instagram)Da un’indagine che si è svolta nel mese di giugno dello scorso anno e che ha visto la partecipazione di un campione soddisfacente di ben 9.799 individui, è emerso che esiste ancora una certa riluttanza a fare la spesa online. Addirittuta il 76% degli intervistati ha dichiarato di non averlo mai fatto. In realtà, per alcuni non è solo un dovere. A volte è anche piacevole girovagare per i corridoi e osservare sugli scaffali merce gustosa, oggetti utili e tutti quei prodotti che oggi si possono trovare tranquillamente nei punti vendita della grande distribuzione organizzata.

Lidl: l’estate è alle porte. Fatevi tentare dalle golose e fresche proposte del supermercato

Tra i migliori discount dove gli italiani preferiscono recarsi figura in top ten la catena tedesca Lidl.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Eurospin, la scoperta incredibile sul marchio italiano. Chi l’avrebbe mai detto, in pochi l’avevano notato

Oltre a offrire una vasta scelta di alimenti, è facile trovare altra tipologia di merce (dagli indumenti agli elettrodomestici, dai prodotti per la cura della casa e del giardino fino ai giochi per i più piccoli). Questo indubbiamente attira gli avventori che, con la “scusa” di dover comprare provviste, possono anche farsi un’idea di varie proposte commerciali.

Per facilitarvi (e tentarvi) nella scelta, Lidl stuzzica la curiosità attraverso un aggiornatissimo profilo sulla piattaforma social Instagram (con oltre 831mila follower) in cui quotidianamente si può essere sedotti dalle offerte in atto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Lidl lo annuncia sui social: “Una grande opportunità per tutti”. Le novità non finiscono mai

L’estate è alle porte, la temperatura si alza e questo può voler dire solo una cosa: cresce il desiderio di refrigerio tramite un buon gelato. Lidl non manca di soddisfare i bisogni dei clienti e lo fa con due golosi suggerimenti d’acquisto.

Si tratta dei gelati a marchio Vitasia, “un viaggio verso i paradisi d’Oriente” attraverso i sapori esotici del cocco e dragon fruit. Impossibile non provarli.