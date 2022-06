Claudia Ruggeri, o meglio la nostra famosa Miss Claudia, ha fatto impazzire i suoi numerosi followers con uno scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Claudia Ruggeri, un nome una garanzia. Da un po’ di anni a questa parte, la vediamo tutti i giorni accanto a Paolo Bonolis nel famoso game show che va in onda in tardo pomeriggio: Avanti Un Altro. Qui ricopre il ruolo di bonas, e con la sua bellezza e il suo fascino riesce sempre a far girare la testa al pubblico in studio ma anche da casa.

Claudia rappresenta una distrazione incredibile anche per i concorrenti, che spesso non riescono ad indovinare la soluzione dei giochi proprio perché sono troppo concentrati sulla sua bellezza. Ogni volta che entra in studio, Paolo è costretto a tenere a bada tutti: il motivo per cui è così protettivo nei suoi confronti? Be’, è molto semplice, in realtà.

Claudia Ruggeri, caschetto e top: che bellezza da capogiro

Claudia e Paolo spesso si sono ritrovati sotto ai riflettori, e vedendoli insieme in studio qualcuno ha spesso anche ipotizzato ad una sorta di tresca.

No, niente del genere, ma in realtà un legame tra di loro c’è davvero. Infatti Claudia è la moglie del fratello di Sonia Bruganelli, dunque è la cognata di Paolo Bonolis. Ecco spiegata la complicità che la lega al conduttore.

Proprio per questo motivo, spesso Claudia si è ritrovata al centro del mirino da persone che l’hanno accusata di essere solo una raccomandata, ma nel corso degli anni è stata piuttosto brava a dimostrare di meritare il suo lavoro e di non essere nel game show solo per il suo legame familiare con il conduttore del programma in cui lavora.

Claudia intanto sui social è molto seguita. Ha pubblicato proprio oggi uno scatto che ha fatto girare la testa ai suoi migliaia di fans: capelli corti e top corto, sembra una vera e propria ragazzina.