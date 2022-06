Una giornata speciale di relax per Monica Bertini, la giornalista in spiaggia con un video che ne esalta il fisico da urlo

La stagione calcistica, al netto degli ultimi impegni della Nazionale da qui a metà giugno, si è conclusa. Una stagione sicuramente positiva per Monica Bertini e per Mediaset, che hanno ottenuto con i loro programmi sportivi buoni riscontri di pubblico.

La giornalista parmense, 39 anni, da questa stagione è diventata il volto principale del network milanese per la redazione sportiva al femminile, dopo l’addio di Giorgia Rossi. Monica ha confermato tutta la sua bravura e la sua classe e non ha fatto assolutamente rimpiangere la collega.

Con i programmi di approfondimento sul campionato, con le serate di Champions League e quelle di Coppa Italia e Supercoppa italiana, Monica e i suoi colleghi ci hanno accompagnato in una stagione di grande calcio. E sono pronti a ricominciare in vista del prossimo anno: a Ferragosto, sarà di nuovo campionato.

Intanto, è il momento, appena possibile, di riposarsi un po’ e tirare il fiato. Il calcio, con il mercato già in grande attività, si ferma in campo ma non fuori. Monica, in occasione del ponte del 2 giugno, si concede qualche giornata al mare e sfodera tutto il suo fascino.

Monica Bertini, prospettiva da infarto in riva al mare: “bella questa magia che hai fatto”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Nicolò Zaniolo, un VIDEO svela tutte le sue fidanzate: nomi clamorosi

Un fascino che i numerosi ammiratori – su Instagram è seguita da oltre 435mila followers – conoscono molto bene e che riesce a esprimersi anche in un video di pochi secondi. Si passa dalla sua stanza, con la valigia pronta a partire, al lettino sulla spiaggia, di fronte al mare.

Il dettaglio che naturalmente attira l’attenzione è quello delle gambe di Monica, distese e perfette, a prendere il sole. I like e i commenti dei tanti fan non possono certo mancare, anzi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Non eravamo pronti”, Chiara Ferragni, l’inquadratura di schiena è rovente: posteriore da brividi – FOTO

Sensualità esagerata pronta a rivelarsi anche nel corso dell’estate. Siamo sicuri che Monica regalerà ai suoi followers altri momenti da sogno.