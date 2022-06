La regina Elisabetta ha vissuto una situazione molto preoccupante iniziando i festeggiamenti del Giubileo di Platino in un modo inaspettato: difficoltà da incubo.

Un incubo che diventa realtà. La Regina Elisabetta ha vissuto ore di ansia prima del via del tanto atteso Giubileo di Platino, occasione aspettata da mesi per celebrare i suoi 70 anni di trono con cui si è conquistata il primato di Sovrana più longeva della storia.

Se dall’inizio del 2022, Elisabetta ha dovuto fare i conti con molti problemi, in particolare di salute, sembra essersi rimessa per poter prendere parte ai grandi festeggiamenti previsti dal 2 al 5 giugno destinati a brindare al suo record sul trono.

Tuttavia si è trovata coinvolta in una situazione da incubo poco prima dell’inaugurazione dell’importante evento, nell’ambito della quale ha vissuto una difficoltà da brivido che ha fatto salire l’ansia non solo nella Royal Family, ma anche in tutti i sudditi.

Regina Elisabetta: l’evento da brivido inaugura la peggio il Giubileo di Platino

Tutto è accaduto durante il suo volo di Sua Maestà per spostarsi dalla Scozia a Londra, proprio per prendere parte al Giubileo di Patino. La 96enne si trovava infatti presso il Castello di Balmoral, dove spesso soggiorna per rilassarsi.

Durante il viaggio in areo reale qualcosa è andato storto, facendo vivere un incubo alla Regina e a tutto l’equipaggio durante l’atterraggio. Il primo tentavo è declinato per vita di un forte temporale che ha interessato la zona, con tanto di fulmini e vento a non finire.

Per fortuna alla seconda manovra è andato tutto bene e, finalmente, la 96enne è riuscita a rimettere piede a terra, potendo così tirare un sospirato di sollievo. Preparatasi poi per il grandi festeggiamenti, oggi è impegnata per l’inaugurazione del suo Giubileo. All’evento non mancano all’appello persino Harry e Meghan con tanto di figli al seguito. La Sovrana conosce così per la prima volta la secondogenita dei Sussex, Lilibet Diana, la sua ultima nipotina, nata lo scorso luglio in America, mai vista prima.