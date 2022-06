Altro che William e Harry! Il vero scandalo ha colpito la famiglia reale spagnola. Non si parla d’altro

Famiglia reale spagnola. I reali iberici sono stati oggetti di numerose controversie, l’ultima delle quali ha colpito un membro in vista della dinastia dei Borbone.

Gli occhi di tutto il mondo al momento sono puntati verso la royal family britannica. Sono in atto, infatti, i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II in occasione del 70esimo anniversario del suo regno. L’attesa, però, è tutta per l’incontro tra i principi William e Harry e le rispettive consorti dopo il trambusto provocato dal più giovane dei due, emigrato negli Stati Uniti.

Tuttavia, non sono privi di clamorosi colpi di scena i membri della controparte iberica. La famiglia reale spagnola, infatti, è stata oggetto di scottanti e altrettanto imbarazzanti controversie. Ad esempio, il sovrano emerito Juan Carlos ha deciso di darsi all’esilio dal proprio paese a causa di presunte frodi riguardo fondi contenuti in paradisi fiscali. É scappato ad Abu Dhabi, allontanandosi dalla magistratura spagnola. Solo recentemente, nel marzo 2022, le accuse sono state archiviate per insufficienza di prove o per immunità dovuta al suo ex status di sovrano.

Famiglia reale spagnola: dolore per l’Infanta Cristina. Il tradimento sbattuto in prima pagina

Lo scandalo ha colpito la secondogenita dell’ex sovrano Juan Carlos, l’Infanta Cristina di Borbone. I giornali spagnoli non parlano d’altro che delle vicissitudini dolorose intercorse di recente nella sua vita privata.

Nel 1997 ha sposato il giocatore di pallamano Iñaki Urdangarin con una sontuosa cerimonia che si è tenuta a Barcellona. La coppia ha avuto quattro figli: Juan Valentín (1999), Pablo Nicolás Sebastián (2000), Miguel (2002) e la più piccola Irene (2005).

A quanto pare la loro unione sarebbe giunta al capolinea nel peggiore dei modi. Urdangarin aveva già creato imbarazzo venendo condannato a sei anni e tre mesi di reclusione nel 2017 per via di un impiego illegittimo di denaro. Per questo motivo era già stato escluso ufficialmente dalle cerimonie pubbliche della famiglia reale spagnola.

Adesso il settimanale spagnolo Lecturas ha diffuso fotografie inequivocabili dell’ex sportivo insieme alla sua amante, Ainhoa Armentia, durante un weekend romantico.

Dopo 25 anni il matrimonio è a un punto di rottura. Secondo quanto riportato dalla rivista Semana, l‘Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin si sono incontrati a Ginevra per firmare un accordo di separazione. Il divorzio dovrebbe arrivare in tempi brevi.