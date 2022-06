Shaila Gatta alle prese con esercizi particolari a casa per tenersi sempre in forma, visioni da urlo che attirano l’attenzione dei fan

Shaila Gatta è passata alla storia come una delle veline più amate della storia di Striscia la Notizia. Non soltanto per la longevità della coppia composta da lei e dalla collega Mikaela Neaze: in quattro anni, hanno raccolto più ‘gettoni di presenza’ di tutte le altre.

Le stagioni vissute nel popolare tg satirico hanno messo in mostra una ballerina dalla grande abilità, doti che aveva già mostrato qualche anno fa quando aveva debuttato alla grande nel mondo dello spettacolo tramite la scuola di Amici di Maria De Filippi. Shaila, oltre a bravura e bellezza, ha dalla sua anche una grande simpatia e vitalità che ne fanno un personaggio seguitissimo sui social.

Su Instagram, la ballerina partenopea classe 1996 conta oltre 850 mila followers. Una fama sempre in maggiore crescita, c’è da essere certi che di lei sentiremo ancora molto parlare. Di sicuro, il suo sarà uno dei volti più seguiti dell’estate, con il suo fascino e la sua sensualità da urlo. Di cui ci ha già dato prova con i primi scatti, da favola, in costume. Ma c’è anche molto di più.

Shaila Gatta, il dettaglio che non può assolutamente passare inosservato: la temperatura si alza

Tra un impegno e l’altro e tra una pausa e l’altra, Shaila non disdegna, anzi, di tenersi in forma, continuando ad allenarsi per migliorarsi sempre di più. Ed ecco perché la vediamo alle prese con alcuni ‘esperimenti’ particolari a casa.

Movenze danzanti acrobatiche, con evoluzioni sempre nuove, per tentare di superare i propri limiti. Il suo fisico sinuoso lascia sempre senza fiato, con un dettaglio che non può passare inosservato: al di sotto del top, appare la vertiginosa scollatura quasi in purezza.

“Siamo al limite“, le fa notare scherzosamente qualcuno. La visione provocante delle sue curve naturalmente scatena i commenti del web, veri e propri boati di ammirazione dedicati a lei e messaggi appassionati. L’estate è appena iniziata, ma con Shaila la temperatura è già alle stelle.