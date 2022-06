Al Bano e Romina: c’è uno scatto che non è passato inosservato. Un ennesimo “sgarbo” nei confronti di Loredana Lecciso, la verità

Al Bano e Romina, la coppia di sempre per i fan ma anche per il gossip. Anche se i due non stanno insieme da anni ormai rimangono la coppia inossidabile che non muore mai e che riesce ad attirare sempre le attenzioni del pubblico.

Oltre la cronaca rosa, però, i due restano per i loro figli dei magnifici genitori. Non c’è occasione che la famiglia non sfrutti per riunirsi e festeggiare tutti insieme. Mercoledì è stato il compleanno di Romina Junior che ha spento le sue 35 candeline e per la sua festa la famiglia quasi al completo si è riunita.

Gli scatti pubblicati sul web lo hanno mostrato chiaramente ed Al Bano e Romina sono stati pizzicati insieme. Ecco la foto che dice tutto.

Al Bano e Romina insieme: la FOTO rivelazione

Al Bano e Romina vicinissimi alla festa della loro quartogenita. I due ovviamente non potevano mancare e hanno festeggiato alla grande la loro ultima figlia. Famiglia dunque al completo, assente solo Yuri in quanto era occupato in un viaggio.

Tramite Instagram abbiamo potuto vedere alcuni momenti della serata e proprio uno non è certo passato inosservato. Nelle foto di rito vicino alla torta mamma Romina e papà Al Bano si sono riuniti insieme alla festeggiata e alla sorella Cristel.

I due non sono vicini ma si percepisce negli sguardi che il momento è topico. La famiglia riunita ed i ricordi volano al passato. Ed insieme a loro i fan sognano. Un momento idilliaco ma Loredana Lecciso che dice?

La compagna del cantante di Cellino San Marco non era presente. Sappiamo che alle reunion della famiglia Carrisi lei non prende mai parte. C’era però Jasmine, figlia di Al Bano e della Lecciso che ha anche cantato per la sorella.

Il rapporto tra tutti i figli di Albano è magnifico, mentre tra le due donne le cose non sono mai andate bene. Chissà cosa avrà pensato Loredana quando ha visto il suo Al Bano così in sintonia con la sua ex. Gli anni passano ma i due ex coniugi rimangono affiatati, sul palco quando cantano ma anche insieme ai loro figli, coloro che li tengono veramente uniti.