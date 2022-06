“Ballando con le Stelle”, la bufera ancor prima d’iniziare. Tensione alle stelle: cosa farà Milly Carlucci

“Ballando con le Stelle”. La prossima stagione vedrà la luce in autunno. Si preannuncia carica di emozioni. Alcune indiscrezioni stanno interessando due protagonisti del famoso talent di Rai Uno

Arisa, oltre alla sua florida carriera musicale, è sempre più lanciata nel coltivare il parallelo impegno come personaggio televisivo. In passato l’abbiamo vista ricoprire il ruolo di coach della scuola per giovani talenti di “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5.

La scorsa stagione, invece, è stata presa sotto l’ala protettrice della strepitosa Milly Carlucci che l’ha assoldata prima come concorrente di “Ballando con le Stelle”, poi come giurata nella terza edizione del programma “Il cantante mascherato”. In particolare, la partecipazione allo show di danza ha significato un’importante svolta personale nella vita di Arisa. In tale ambito è stata abbinata, infatti, al ballerino professionista Vito Coppola. Tra una piroetta e un casqué è nata anche una forte intesa sentimentale tra i due che li ha portati addirittura alla vittoria del format.

“Ballando con le stelle”. Arisa e Vito Coppola, storia che scricchiola? Lo zampino di un’altra ballerina

Si vocifera, però, che il legame sentimentale che ha unito Vito Coppola e Arisa potrebbe essere già al capolinea. Il motivo della discordia nascerebbe in seno allo stesso programma che li ha fatti avvicinare, “Ballando con le stelle”.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe in corso un triangolo amoroso che vede coinvolta un’altra celebre ballerina del talent show di Rai Uno. Il nome emerso è quello di Lucrezia Lando, vincitrice di due anni fa in tandem con l’attore Gilles Rocca.

A quanto pare il suo rapporto con Vito Coppola sarebbe più di una semplice amicizia. Sarebbero stati beccati mentre ballavano insieme fuori dagli studi televisivi.

Vito Coppola, intervistato da Gossipetv.com, ha chiarito la posizione: “Tra due persone può esserci un normale rapporto di amicizia: è così tra me e Lucrezia. Abbiamo un bel rapporto”. Ha poi aggiunto: “É vero, siamo andati insieme in un locale di Roma ma abbiamo ballato YMCA. Non è affatto un ballo sensuale. Siamo danzatori, è il nostro mestiere. Il contatto fisico è previsto”.

Il ballerino ha quindi smentito il flirt con la collega. Ad Arisa basterà? C’è tutta un’estate davanti prima dell’inizio della prossima stagione. Se le tensioni dovessero crescere, sarà a discrezione della Carlucci e degli autori del programma intervenire affinché tutto proceda con serenità.