Belen blocca tutto con lo scatto in costume. Perfetta come solo lei sa essere. C’è però il particolare che attira gli occhi

Periodo felice e spensierato per Belen Rodriguez che dopo mesi impegnativi pare abbia ritrovato la serenità affianco al suo Stefano De Martino. È stato proprio l’ex ballerino ad ammetterlo, nonostante la cosa fosse ormai palese a tutti, in una recente intervista al Corriere della Sera precisando che i due stanno bene ma che di certo non ci sarà un nuovo matrimonio.

La showgirl argentina è impegnata ancora con la conduzione de “Le Iene Show” e con la promozione dei suoi due brand, Hinnominate, quello di abbigliamento fondalo insieme ai fratelli e Me Fui, quello di beachwear in collaborazione con Cecilia, prontissima per l’estate con tantissimi nuovi modelli di costumi da sfoggiare in spiaggia ed in piscina.

Come sempre lei è la testimonial perfetta per il suo business. Chi più di lei potrebbe fare di meglio? Nessuno! L’ultima foto ne è la prova.

Belen e quel dettaglio lì che torna: la FOTO

Bikini super colorato per Belen Rodriguez che ha scelto uno dei nuovi modelli della collezione 2022 di Me Fui lasciandosi immortalare in uno scatto che in attimo ha fatto il giro del web.

Nulla di eccessivo per l’argentina che indossa un bikini con reggiseno a balconcino ed uno slip neanche troppo sgambato. Modello che accompagna le forme e le accentua senza esagerazioni. Capelli sciolti e mossi, sguardo verso il basso e braccia che puntano in alto.

Belen è magnifica ed i suoi follower non perdono occasione per ricordarglielo. Non c’è testimonial migliore di lei per il brand di costumi fondato insieme alla sorella Cecilia. Bellezza e sensualità la fanno da padroni anche se c’è un particolare che attira gli occhi di tutti, proprio quel dettaglio che molti anni fa fece “scalpore” sul palco dell’Ariston.

La farfallina c’è ancora, coperta a metà dallo slip ma che fa capolino stuzzicando gli occhi che si intrufolano nell’inguine. C’è tra tutti, infatti, chi lo fa notare in modo un po’ ironico: “La farfalla c’è ancora vedo 👍😂😂” ha commentato uno degli oltre 10 milioni di follower che la seguono su Instagram.