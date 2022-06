Chiara Ferragni ha fatto sognare il popolo del web scoprendo le sue curve da sogno. Subito è un boom di commenti: scatta poi una domanda inaspettata.

35 anni, inarrestabile e dal fascino infinito. Chiara Ferragni torna a stupire con la sua bellezza da batticuore, scoprendo le sue curve su Instagram con uno scatto incredibile in cui ha sfoggiato una mise mozzafiato.

La cremonese, influencer numero uno, è famosa per i suoi tanti record battuti: fra tutti quello di essere una delle prime ad aver capito le potenzialità del digitale.

Quest’intuizione unita al suo talento e al suo mind-set positivo – non ha mai fatto mistero di come curi la mente con costanza, allenandosi al pensiero positivo – l’hanno portata a essere quella che oggi.

Partita da un fashion blog, ha poi sfondato non solo come influencer, ma anche come imprenditrice digitale dando vita a un suo brand di abbigliamento. Tanti gli obiettivi raggiunti, ad aiutarla strumenti come le liste e la visualizzazione, tra cui creare una splendida famiglia al fianco di Fedez, con cui ha dato alla luce i figli Leone e Vittoria.

Sulla sua pagina Instagram (per lei diario virtuale) racconta sia la sua vita professionale, sia quella personale: i tanti scatti condivisi sono accomunati dalla sua bellezza, come dimostra l’ultimo condiviso.

Chiara Ferragni fa sognare: il top trasparente alza la temperatura

