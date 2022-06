“Impeccabile come sempre”. Benedetta Parodi stupisce i fan: sul web lancia una proposta irresistibile – FOTO

Benedetta Parodi. La conduttrice televisiva si sta ritagliando un breve periodo di pausa in concomitanza del ponte del primo weekend di giugno. Le sue proposte culinarie sono sempre interessanti

É attualmente in fase di registrazione la decima edizione del talent show culinario “Bake off Italia”, trasmesso sul canale Real Time, e che vedrà prenderne le redini ancora una volta la conduttrice e giornalista Benedetta Parodi.

Tra i giudici tornerà il veterano Ernst Knam, ritroveremo il preparatissimo Damiano Carrara ma diremo addio a Clelia D’Onofrio che sarà sostituita da Tommaso Foglia, “Pastry Chef dell’anno 2022” per Gambero Rosso. Tutta la squadra al completo si sta prendendo una breve pausa in occasione del ponte del primo weekend di giugno, accorpato alle celebrazioni della Festa della Repubblica del 2 Giugno. Benedetta Parodi rivela ai fan come trascorrerà il suo tempo e suggerisce una golosa idea.

Benedetta Parodi, un incanto su Instagram: l’abito floreale e la prelibata idea

Benedetta Parodi, oltre a essere un personaggio di spicco del piccolo schermo, è una vera e propria star del web. Solo su Instagram conta al momento oltre 1 milione di follower.

A essi si mostra nella forma più raggiante nell’ultimo post condiviso in cui, in una carrellata d’immagini, sfoggia un outfit floreale, fasciata in un abito midi, leggiadro, fresco, che fa risaltare tutta la sua femminilità. “Ma possibile che ti sta bene tutto? Provi stili diversi e ti sta ogni genere” – scrive una utente, sinceramente ammirata. E ancora: “Sei sempre così simpatica, spontanea e alla mano. È un piacere vederti!”, “Impeccabile come sempre”.

Come da lei stessa rivelato tramite Instagram Stories, prenderà una breve pausa dal set in cui è in corso la registrazione delle nuove puntate di “Bake Off”. Sarà un’occasione per stare in famiglia. Stavolta, però, non ci sarà lei dietro ai fornelli come ci ha sempre abituati a vederla.

Riposo assoluto, cede lo “scettro” al marito, il famoso giornalista sportivo Fabio Caressa. “Abbiamo deciso di fare una grigliata in campagna” – ha detto la conduttrice.

Non lascia i fan a bocca asciutta. Sul suo canale YouTube propone una gustosa ricetta da provare in questo lungo ponte d’inizio giugno: una crostata con crema al mascarpone e fragole. Farina, farina di mandorle, zucchero, burro, sale, lievito, un uovo, yogurt greco, mascarpone e, ovviamente, una cascata di fragole fresche: il gioco è fatto.