Chiude, la fine di un noto supermercato in una delle città più famose d’Italia

Un supermercato sembra calare la saracinesca, salutando per sempre gli abitanti di una delle città più famose d’Italia. Cosa sta succedendo.

Scaffali vuoti e saracinesca calata. Questo il triste epilogo che si prospettata per un noto supermercato, segnandone la storia dopo dieci anni di attività. Si tratta di un punto vendita situato in una delle città più famose d’Italia.

Una triste notizia che ha gettato nel dispiacere totale gli abitanti della zona, soliti rifornirsi nel punto vendita che tuttavia sembra salutarli in modo inaspettato.

Sulle sue vetrine il cartello “chiuso per ristrutturazioni” ha fatto scattare l’allarme, facendo pensare come riaprirà con una nuova veste, ma non mancano ipotesi in merito alla sua sostituzione per sempre di un altro negozio oppure di un ristorante.

Chiude per sempre: la fine di un noto supermercato

La città in questione in cui un supermercato sembra prossimo alla chiusura è Venezia, meta italiana tra le più amate a livello globale. Tra calli e canali, le sue vedute sono uniche al mondo.

Stupenda e unica nel suo genere, sicuramente anche fare la spesa è un’esperienza diversa dal solito se si vive nella Serenissima: nei suoi angoli mozzafiato tanti i punti vendita collocati in posizioni strategiche tra un ponte e l’altro.

Tra questi uno sotto l’insegna Crai sembra salutare per sempre la Laguna: prima catena Auchan a marchio Simply, per poi passare al colosso della grande distribuzione è situato nei pressi del cinema Rossini, nei pressi della meravigliosa Scala Contarini del Bovolo.

Ad allarmare i cittadini un cartello sulle vetrine delle supermercato in cui è stata annunciata la chiusura. Il motivo è una ristrutturazione, ma non è chiaro se per rinnovare i suoi locali o per dare vita a un negozio completamente nuovo oppure a un ristorante, tipologia di business onnipresente a Venezia, vista l’affluenza turistica, settore in ripresa dopo gli episodi dell’acqua alta da record e la pandemia.

Tanta l’attesa nello scoprire il corso di questo ampio punto vendita Crai, da dieci anni presente nella Serenissima.