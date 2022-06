Conad, sconto del 30% sul prodotto più usato in cucina: gli scaffali sono già vuoti, tutti si sono precipitati ad acquistarlo

Da ben sessant’anni, Conad accompagna la spesa quotidiana di milioni di acquirenti provenienti da tutta Italia. Il “Consorzio Nazionale Dettaglianti”, nato a Bologna nel 1962, è rapidamente divenuto il maggior gruppo attivo nel Bel Paese nell’ambito della distribuzione alimentare.

Come evidenziato nella sezione “Chi Siamo”, che gli utenti possono consultare all’interno della pagina ufficiale del marchio, l’obiettivo di Conad è quello di offrire alle famiglie italiane “qualità, convenienza e un modello originale di fare spesa“.

Proprio per questo motivo, la catena non manca di deliziare i suoi compratori fidelizzati attraverso sconti davvero imperdibili. A tal proposito, sarà valida fino all’11 giugno la promozione che sta facendo gola a moltissime persone. Migliaia di acquirenti si sono già recati presso i punti vendita più vicini per fare scorta del prodotto più usato in cucina.

Conad, sconto del 30% sul prodotto più usato in cucina: scaffali già vuoti, sta andando a ruba

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Esselunga, c’è il conto alla rovescia: “E’ incredibile e ci piace”. I clienti esultano, ecco per cosa

Il volantino valido fino al 12 giugno prossimo sta facendo gola ai migliaia di clienti che quotidianamente si affidano a Conad per la loro spesa quotidiana. Tra gli articoli più richiesti, specie per quel che concerne il periodo estivo, c’è anche l’immancabile confezione di gelati “stecchi magnum”, disponibile al prezzo stracciato di 2,79€.

Il gelato, si sa, è uno dei prodotti che gli italiani maggiormente consumano durante la bella stagione; tuttavia, c’è anche un altro articolo, adoperato in cucina, di cui è letteralmente impossibile far a meno.

Si tratta dell’olio extravergine di oliva, indispensabile per la realizzazione di qualunque pietanza che venga servita nelle tavole degli italiani. Fino all’11 giugno prossimo, Conad ha pensato bene di applicare uno sconto del 30% sulla “Linea Olio Extravergine Sapori & Dintorni Conad”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Crema anticellulite “miracolosa”, il prodotto che sta facendo impazzire milioni di donne: “funziona veramente!”

Sui social l’entusiasmo dei clienti è parso incontenibile. In molti si sono già recati presso i punti vendita più vicini della catena, per fare scorta dell’ingrediente di cui gli italiani non possono in alcun modo far a meno.