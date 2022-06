Decathlon l’ha rifatto, clienti senza parole: “Sta per succedere”. In cassa è delirio

Decathlon è uno dei negozi più amati ed apprezzati dagli sportivi in Italia. Una notizia incredibile ha lasciato milioni di clienti senza parole, ecco cosa succede.

Nata in Francia nel 1976, l’azienda si è diffusa velocemente a macchia d’olio in tutto il Mondo. Decathlon oggi conta 1500 punti vendita grazie ai quali tutti coloro che amano l’attività fisica possono acquistare prodotti di ogni genere adatti a tutte le necessità.

Il personale altamente qualificato, accompagna i consumatori nelle loro scelte quotidiane rendendo gli acquisti molto piacevoli e convenienti. La forza di Decathlon è senza dubbio il rapporto qualità prezzo, sono diversi gli sconti sulla merce che spesso e volentieri allettano i clienti affezionati. L’azienda non smette di lanciare novità, l’ultima è davvero clamorosa, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Decathlon aprirà anche qui, c’è la data inaspettata

Il marchio Decathlon è in continua espansione, una notizia ha lasciato gli abitanti di Carini (Palermo) senza parole; finalmente c’è la data della nuova apertura ed è stata fissata al 30 giugno.

La notizia della nuova apertura ha messo tutti su di giri, presso il Centro Commerciale Poseidon di Carini, Decathlon inaugurerà il settimo negozio in Sicilia. I lavori per realizzare il nuovo punto vendita sono iniziati un bel po’ di tempo fa, finalmente gli abitanti del posto non dovranno più spostarsi presso gli altri store per acquistare i prodotti sportivi tanto desiderati.

Carini quindi si aggiunge ad altre città, per l’appunto ricordiamo Catania, Milazzo, San Cataldo, Melilli, Ragusa e Trapani.

Il progetto è molto ambizioso, il responsabile area manager di Decathlon Italia Cristiano Riccardi, ha sottolineato che sono in molti a credere nell’idea del settimo punto vendita: “Il lavoro sull’Isola non si estingue con l’apertura di un ulteriore punto vendita. L’obiettivo è andare oltre la vendita di prodotti e istituire con il territorio relazioni proficue con tutte le realtà che abbiano a cuore la diffusione dello sport e della vita attiva: club, scuole, associazioni”, dichiara Riccardi.

Dunque ci siamo, non resta che aspettare il 30 giugno per gioire della nuova apertura che sicuramente gioverà al territorio.